Jövőre folytatódhat a lakáshitelezés bővülése, és mérséklődhet az ingatlanok drágulása

az idei év első 10 hónapjában havonta átlagosan 72 milliárd forint összegben vettek fel lakáshitelt, ez dinamikus növekedést jelent az előző évhez képest.

Jövőre folytatódhat a lakossági lakáshitelezés bővülése, a felvett kölcsönök pedig egyre inkább az új építésű ingatlanok felé mozdulnak a használt lakások felől - mondta a BankRáció.hu oldal hitelszakértője szombaton az M1 aktuális csatornán.Trencsán Erika emlékeztetett arra:A szakértő jó hírnek nevezte, hogy a kölcsönök több mint 80 százalékát biztonságos, több évre rögzített törlesztésű formában veszik fel, és csak a hitelek kevesebb mint 20 százalékát teszik ki a kockázatosabb, változó kamatozású kölcsönök.

Jövőre is folytatódhat az ingatlanok drágulása, ugyanakkor az áremelkedés mértéke várhatóan az ideinél mérsékeltebb lesz - mondta az Ingatlan.com szakértője szombaton az M1 aktuális csatornán. Balogh László kifejtette, a fővárosban idén 20-30 százalékos volt a drágulás és az ország többi nagyvárosa is felzárkózott a dinamikus áremelkedésben. A szakértő szólt arról is, hogy Budapest belvárosában már minden harmadik lakást külföldiek vásárolnak meg.