Jó befektetés lesz a nyugdíjkötvény

A napilap szombati számában megjelent interjúban a közelmúltban kinevezett államtitkár kifejtette: az új módozattal azt szeretnék elősegíteni, hogy a magánszemélyek pénzt tegyenek félre nyugdíjas éveikre, és az ilyen megtakarításaikat biztonságos és költségkímélő állampapírban tartsák.



Az államtitkár ismertetése szerint az új megoldással az állam az érdeklődőknek hosszú távú megtakarítási formát kínálna. Akinek fontos, hogy nyugdíjasként is minél szélesebb anyagi lehetőségek álljanak a rendelkezésére, aktív évei alatt speciális állampapírba fektethetne. A jelenlegi elképzelések alapján az új konstrukcióban a magánszemélyek kamatprémiumhoz juthatnának, a nyugdíj-előtakarékossági kötvény pedig akkor járna le, amikor tulajdonosa elérné a nyugdíjkorhatárt. A felhalmozott összeg kifizetését lehetne kérni egyben, de adott esetben szóba jöhetne az is, hogy az érintett részletekben jusson hozzá a magtakarításához.



Gion Gábor közölte, idehaza egyre nagyobb jelentősére tesz szert az öngondoskodás, vagyis az, hogy az állampolgárok bizonyos fontos célokra rendszeresen félretegyenek kisebb-nagyobb összegeket. Az öngondoskodás mellett ugyanakkor lényeges a lakosság állampapír-vásárlásainak ösztönzése is. Ennek érdekében létrejött például hat új állampapírtípus, emelkedett az úgynevezett kincstári értékesítési pontok száma, ahol a lakosság állampapírt vehet, a legfontosabb pedig az, hogy az állam vonzó kamatot kínál a biztonságos papírok után.



Jelenleg csak egy olyan, kifejezetten hosszú futamidejű lakossági állampapír hiányzik a kínálatból, amely a nyugdíjcélú előtakarékosságot is támogatja. Ezt a hiányt pótolná a most készülő új konstrukció - mondta Gion Gábor a Magyar Időknek.