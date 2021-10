ZalaZONE innovációs nap: a Széchenyi-egyetem élen jár az autonóm járművek és a drónok kutatásában – fotók

A győri Széchenyi István Egyetem meghatározó részvételével rendezték meg Közép-Európa legkorszerűbb tesztpályáján a III. ZalaZONE Innovációs Napot, amelyen az intézmény bemutatta legfrissebb autonómjármű- és dróntechnológiákkal kapcsolatos kutatási és fejlesztési eredményeit. Az eseményen megalakult a Magyar Tudományos Akadémia észak-dunántúli regionális szervezetének Járműipari Munkabizottsága, amelynek elnöke dr. Szauter Ferenc, a győri egyetem Járműipari Kutatóközpontjának központvezetője lett.

Kétszáznál is több érdeklődő vett részt a III. ZalaZONE Innovációs Napon Zalaegerszegen, amelynek megnyitóján dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter bejelentette: az év végére teljesen elkészül az önvezető és elektromos járművek vizsgálatára is alkalmas járműipari tesztpálya, amelynek összes kapacitása jövőre vagy legkésőbb két év múlva le lesz kötve. Hozzátette: ezzel együtt kezdték el fejleszteni a „tudáskörnyezetet” is.

Ennek köszönhetően folyamatosan fejlődik a Széchenyi István Egyetem ZalaZONE-on meglévő infrastruktúrája is. Az intézmény kutatóépületének kivitelezése tavaly óta zajlik, új inkubációs és szállásépületének építése pedig szeptemberben kezdődött el. Emellett járműipari kutatásokat segítő, rendkívül korszerű eszközök, berendezések beszerzésére is sor kerül.

„A zalaegerszegi fejlesztések történelmi jelentőségűek egyetemünk számára. A modellváltásnak köszönhetően intézményünknek a korábbinál jóval nagyobb tere nyílik arra, hogy éljen az innovációs és üzleti, vállalkozási lehetőségekkel. Ezt a szemléletet, kultúrát hallgatóink, oktatóink-kutatóink a legmodernebb technológiával és környezetben sajátíthatják el a ZalaZONE-on megvalósuló beruházások révén” – fogalmazott ezzel kapcsolatban Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

Nem véletlen, hogy az elmúlt években Magyarország egyik meghatározó tudásközpontjává vált győri universitas jelenléte az innovációs napon is erőteljes volt. A rendezvényen alakult meg a Széchenyi István Egyetem kezdeményezésére a Magyar Tudományos Akadémia észak-dunántúli regionális szervezetének Járműipari Munkabizottsága, amelynek elnökévé dr. Szauter Ferencet, az egyetem Járműipari Kutatóközpontjának központvezetőjét, alelnökévé pedig dr. Háry Andrást, a ZalaZONE Science Park Kft. ügyvezető igazgatóját választották meg.

A testület szakmai tevékenysége túlmutat a régió határain az eredmények hasznosításában. Dr. Szauter Ferenc elmondta, hogy a jövőben szakmai konferenciákat szerveznek hazai és nemzetközi résztvevőkkel. Külön értéke emellett a munkabizottságnak, hogy a nagy potenciállal jelen lévő járműipari fejlesztésekhez helyben biztosíthatnak tudományos hátteret, tovább növelve a térség versenyképességét. A testület alapító tagjai között a Széchenyi István Egyetemen kívül a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pannon Egyetem, a ZalaZONE, valamint az Óbudai Egyetem szakemberei, kutatói találhatók.

Az innovációs nap keretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Széchenyi István Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a HungaroControl Zrt. kezdeményezésére idén megalakult Magyarországi Drón Koalíció is beszámolt tevékenységéről. A szervezet vízióját, céljait Drotár István szakmai vezető, a Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központjának központvezetője ismertette előadásában. A Széchenyi Egyetem meghatározó szereplője ennek az egyre fontosabb, gyorsan fejlődő területnek.

Az intézményben a Digitális Fejlesztési Központ a Járműipari Kutatóközponttal szorosan együttműködve fogja össze a drónokkal kapcsolatos, állami, tudományos és vállalati szereplőkkel stratégiai partnerségben folytatott kutatásokat. A fejlesztések kiterjednek e légi szerkezetek mezőgazdasági és védelmi ipari hasznosítására, földi autonóm járművekkel való együttműködésére, a távközlési berendezések, antennák monitoringjára, valamint a térerősség-vizsgálatra egyaránt. Ezeket támogatja egy nemrégiben létrehozott dróntechnológiai labor, míg a hallgatók bevonását, egyúttal a kutatói utánpótlás biztosítását a hamarosan megalakuló SZEviation hallgatói csapat segíti majd.

A ZalaZONE innovációs napon az érdeklődők autonóm autók és drónok gyakorlati bemutatóját is megtekinthették. A Széchenyi István Egyetem a Járműipari Kutatóközpontjában és a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézettel (SZTAKI) közösen elvégzett kutatás-fejlesztés egy szeletét demonstrálta, többek között a mesterséges intelligencia és a vezeték nélküli technológia alkalmazhatóságát – azaz a távoli vezérlést –, valamint egy lábbal vezérelt interfésszel irányított drónt. A jelenlévőknek azt is bemutatták, hogy a Széchenyi-egyetem és a SZTAKI közös fejlesztésű önvezető autója emberi beavatkozás nélkül, autonóm módon képes akadályok dinamikus kikerülésére. Egy másik demonstrációban az önvezető autó egy drón szenzoros adatait felhasználva szemléltette a kiterjesztett érzékelés hasznosítási lehetőségeit.