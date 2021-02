Winter Seminar: külföldön is presztízs a Széchenyi-egyetemen szerzett oklevél

A Széchenyi István Egyetem nemzetköziesítési folyamatában sikeresen alkalmazkodtak a koronavírus elleni védekezés időszakában megváltozott körülményekhez és korlátozásokhoz – hangsúlyozta dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem oktatási rektorhelyettese az idei Winter Seminar online megnyitóján a napokban. A tízéves múltra visszatekintő programsorozatra Európából és azon kívülről is kíváncsiak voltak. A rendezvény sikerének titkáról a főszervezőt, dr. Smuk Pétert kérdeztük.

A Széchenyi István Egyetem egyik legnagyobb nemzetközi alumnitalálkozójává fejlődött az elmúlt tíz évben az idén már 115 érdeklődőt vonzó Winter Seminar. A „Where to Study? Where to Work? Where to Live?” címet viselő háromnapos szakmai program előadásai és workshopjai közéleti, jogi, politikai, gazdasági témák köré csoportosultak. Az idei program résztvevői a koronavírus felsőoktatásra, munkaerőpiacra és európai mobilitásra vonatkozó hatásait vizsgálták.

„A felsőoktatás jövőjére nézve már egyértelmű, hogy a koronavírus-járvány leküzdése után nagyobb hangsúlyt kap a vegyes – azaz online és offline – oktatás módszertana. Szükség lesz a hallgatói tapasztalatok értékelésére is. Az oktatás digitalizációjának fenntartása érdekében pedig nagy elkötelezettség szükséges a jelentős beruházások iránt” – mutatott rá megnyitóbeszédében dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem oktatási rektorhelyettese, miután a hallgatóságnak átfogó képet adott a pandémiás helyzet magyar felsőoktatásra gyakorolt hatásairól. Beszélt a győri egyetem szakemberei által fejlesztett, mára már nemzetközi szinten is elismert MaxWhere platformról, amelynek alkalmazása megkönnyítette nemzetközi hallgatók tanévkezdését a Széchenyi-egyetemen.

Fotó: Kun Zoltán / SZE

Ötszörösére nőtt a nemzetközi hallgatók száma

Mint mondta, a Széchenyi István Egyetem nemzetköziesítési folyamatában – amely az intézmény globális láthatóságának növelését és harmadik missziójának kiteljesítését szolgálja – sikeresen alkalmazkodtak a koronavírus elleni védekezés időszakában megváltozott körülményekhez és korlátozásokhoz. „Nemzetköziesítésünk dinamizmusát mutatja, hogy a pandémiát megelőző és alatti időszakban az angol nyelven oktatott képzési programok száma harmincnégyre, a nemzetközi hallgatóké pedig ötszörösére nőtt. Az általunk nyújtott minőség fokmérője az a tény is, hogy az egyetem szerepel mind a QS EECA, mind a Times Higher Education Impact Rankings listáján” – húzta alá dr. Lukács Eszter.

Az online megnyitón dr. Marina Lazareva is előadást tartott, aki immár kilencedik alkalommal csatlakozott a győri rendezvényhez. A moszkvai állami jogi egyetem (MSAL) vologdai intézetének professzora bemutatójában kiemelte a nemzetközi, illetve egyetemközi kapcsolatok fontosságát. Ezért említette büszkén az orosz intézmény és a Széchenyi István Egyetem kilencéves múltra visszatekintő együttműködését, amely a világjárvány ellenére sem szakadt meg.

Nívós nemzetközi együttműködések kilátásban

„A Winter Seminar vendégei között az aktív hallgatók mellett egyre többször feltűnnek a végzősök közül olyan visszatérők, akik azért érkeznek újra és újra a győri egyetemre például Oroszországból, Lengyelországból, Törökországból, Spanyolországból, Szerbiából, mert elmondásuk szerint lenyűgözi őket az előadássorozat szakmai színvonala, az igényes kiegészítő programok és az itt összekovácsolódó kiváló közösség. Vonzerő számukra az is, hogy a legkiválóbb kutatásoknak igyekszünk publikációs felületet is biztosítani. Idén már harminc alumni csatlakozott a workshophoz” – összegezte a siker titkát dr. Smuk Péter professzor, alkotmányjogász, aki a kezdetektől főszervezője és lelke a rendezvénysorozatnak.

Fotó: Májer Csaba József / SZE

Amint azt érdeklődésünkre elmondta, az idei Winter Seminar hozzáadott értékét jelenti, hogy amikor a rendezvényen a végzettek kifejtették a széchenyis diploma értékével kapcsolatos pozitív tapasztalataikat, több esetben is nívós nemzetközi együttműködések alapítása került kilátásba. „Egykori hallgatóink szívesen tanultak a Széchenyi-egyetemen, és örömmel kapcsolódnak hozzánk a diplomaátadó után is. Büszkén mondhatom, a nemzetközi színtéren is presztízs a győri oklevél” – hangsúlyozta a professzor.

Színvonalas előadások

Az idei Winter Seminaron előadást tartott többek között Wawrzyniec Konarski professzor, a lengyelországi Varsó Visztula Egyetem rektora „A lengyel politikai verseny történelmi hagyományai és jelenkori megjelenésük” címmel. Dr. Stumpf István, a Széchenyi-egyetem jogi karának professzora és az Alkotmánybíróság egykori bírája a magyar kormányzás hét kihívásáról beszélt, Gazsó Daniel, a Külhoni Magyar Közösségek Kutatóintézetének tudományos munkatársa pedig az Európán belüli migrációs folyamatokról tartott gondolatébresztő beszámolót.