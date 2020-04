Volt hallgatók portréja: gazdászszerelemből kakukkfűillatú birtok

Ha nincs a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara, amelynek jogelődjén egy évfolyamra járt a Sudár házaspár, talán sosem ismeri meg egymást Erzsébet és Miklós, akik sikeres ökológiai gazdaságot hoztak létre győrújfalui családi birtokukon.

Már régen zsályatöveikkel foglalatoskodtak, amikor reggel felkerestük őket. Az első napsugarak növényeikhez csalogatják a győrújfalui Sudár házaspárt, a több mint hathektáros Sudár Birtok gyógy- és fűszernövényeiről ismert tulajdonosait, akik 1999-ben végezték el a mosonmagyaróvári gazdászképzést. Egy évfolyamra jártak. Ebből könnyű kiköveztetni, ott is szerettek egymásba. A mára már a Széchenyi István Egyetemhez tartozó – mai nevén – Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karon elsajátíthatták szakmai tudásuk alapjait és megalapozhatták boldogságukat is.

„Sorsunkat egy életre megpecsételte az a szemlélet, amelyet egyetemi éveink során oktatóink átadtak nekünk. A képzés színvonala már akkor kiemelkedő volt, éppen ezért népszerű is. A mi évfolyamunkra majdnem százötvenen jártak, akik közül hatan össze is házasodtak. A gazdász identitáson kívül ez is sokakkal összekapcsol bennünket” – kezdett bele történetükbe Sudár Miklós, akit az egyetemre a biológia és az állatok iránti érdeklődés csábított. Édesanyja biológia-kémia szakos tanárként könyvtáros is volt a mosonmagyaróvári kampuszon.

Sudárné Boros Erzsébet szülei gazdálkodtak a kárpótlást követően családjuk ölébe pottyant földterületen. „Érettségi után nem tudtam, merre tovább. Édesapám tanácsát megfogadva jelentkeztem az egyetemre. Igaza lett, a gazdálkodás alapvető tudománya mellett tényleg olyan sokrétű tudást szerezhettem – például a könyvelés és a marketing területein is –, amelyekkel felvértezve nem sokat teketóriáztunk azon, hogy elindítsuk-e saját vállalkozásunkat, amikor arra lehetőségünk adódott. Egyetemi éveink alatt fél-fél évet tölthettünk külföldi gazdaságokban, ez szintén hozzájárult ahhoz, hogy elmélyítsük elméleti tudásunkat. Miklós Amerikában az állattartással, én pedig Dániában a növénytermesztéssel kapcsolatos teendőkkel ismerkedhettem meg még közelebbről. Nyugodtan mondhatjuk, a kihívásokkal teli, meghatározó, lendületet adó hónapok voltak ezek” – emlékezett vissza diákéveikre a feleség.

A házaspár szíve ugyan mindig a gazdálkodás felé húzott, de diplomáik megszerzése után erre nem volt lehetőségük. Miklós logisztikai területen helyezkedett el, 2007-től pedig pályázatíró irodát is működtet. Erzsébet minőségirányítási rendszerek kidolgozásáért felelt egy vállalatnál, majd élete középpontjába négy gyermekük gondozása került. Amikor nagyobbak lettek a csemeték, éppen válaszút előtt állt. Erzsébet édesapja akkor döntött úgy, ha elfogadják, rájuk hagyja birtokaik gondozását.

„Szívünk mélyén mindig ilyen életet képzeltünk magunknak, már családi házban éltünk ebben a csodás Győr melletti faluban, eldöntöttük, hogy belevágunk” – mondta Miklós. „Akkor már jó ideje tartottunk állatokat, és a kertemben növényeket is neveltem, hatással volt rám Szabó Gyuri bácsi, »a bükki füvesember«. Tudtuk, nem klasszikus szántóföldi gazdálkodást szeretnénk megvalósítani, s láttuk, a gyógy- és fűszernövények hiánycikkek a hazai piacokon. Úgy szoktam fogalmazni, végül is az utunkat kaptuk” – mosolygott Erzsébet.

A házaspár birtokukon mára húszféle gyógynövényt termeszt, és csaknem tízfélét gyűjt, amelyeket fel is dolgoz, ezek közül kakukkfű szirupuk a legkelendőbb. „Biogazdaságot hoztunk létre, mert a fenntartható fejlődésben hiszünk, abban, hogy felmenőinktől kapott évszázados tudás a mi kezünk által újra megtestesülhet, és általunk adható tovább a jövő generációinak. A növényeket mi magunk szárítjuk a padláson, morzsoljuk és csomagoljuk. A Sudár Birtok egy hagyományos értékrenden alapuló modern, családi gazdaság. Magas minőségű, tiszta élelmiszer létrehozása a szándékunk, ezért nem használunk műtrágyát és vegyszereket, a földet saját istállótrágyánkkal gazdagítjuk, és biológiailag lebomló növényi főzeteket, illóolajokat alkalmazunk a kártevők ellen” – hangsúlyozták. És hozzátették, birtokuk tavasztól őszig mindenki számára nyitva áll, ugyanis tudásukat és a természet kincseit szeretnék megosztani az érdeklődőkkel. Nyitott birtok elnevezésű, közösségépítő kezdeményezésükről Facebook-oldalukon bővebben is lehet olvasni. „Évek óta szervezünk programokat iskolásoknak, workshopokat felnőtteknek. Jövő szeptembertől pedig a gyöngyösi Eszterházy Károly Egyetem hallgatói a Sudár Birtokot is választhatják gyakorlati helyszínként. Egy Meseút kialakítása is folyamatban van, amelyhez most készül a történet birtokunkról. A mese kapaszkodó lesz a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, amellyel önállóan is bejárhatják a gazdaságunkat, megismerhetik növényeinket” – sorolta érdeklődésünkre Erzsébet, aki nem csak növényeikkel szeret beszélgetni, ezért is olyan aktív közösségszervező.

A gazdász házaspár a jövőben még nagyobb területet szeretne bevonni citromfű-, zsálya-, kakukkfű-telepítésre. Fejlesztik szintén helyi feldolgozóüzemüket is. Három éve egy megváltozott munkaképességű személyt is foglalkoztatnak, de ha pályázataik sikeresek lesznek és megvalósíthatják terveiket, további munkahelyeket létesítenének.