Vakációs menetrend Sopronban a buszokon

Március 25-től tanszüneti menetrend lép életbe a Volánbusz járatain, ugyanakkor készpénzmentessé válik a jegyvásárlás.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

A tanszüneti menetrend Sopronban kevés járat kimaradását jelenti, az ötszáz helyi járatból csak 15–20 érintett. A menetrendben fekete háromszöggel jelöltek azok, amelyek nem közlekednek. A Jereván-lakótelep–Kertváros-Felső vonalon a 10-es busz esetében például munkanapokon a 14.25-ös az egyetlen, amely nem indul el.

Újdonság az elektronikus jegyek bevezetése is. A mobilos menetjegyek ára megegyezik a papíralapúakéval, nem terheli pluszköltség az utasokat. Az ötven- és kilencvenszázalékos kedvezménnyel váltható elektronikus jegyek is elérhetőek.

A szokásos elővételi módokon továbbra is válthatók papíralapú jegyek. A busztársaság azt kéri, aki csak teheti, váltson elektronikus jegyet, illetve csak az vegye igénybe a közösségi közlekedést, akinek halaszthatatlanul szükséges.