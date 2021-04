Újranyitás kis lépésekkel Győr-Moson-Sopron megye üzleteiben – galéria

Az eddig zárva tartó üzletekben és a szolgáltató szektorban dolgozók már nagyon várták az újranyitást. Mindenhol örültek, hogy ha részlegesen is, de végre megindult az élet. A nagy üzletláncok a bevásárlókocsik számának korlátozásával érik el, hogy csak megengedett számú vásárló tartózkodjon egy időben az áruházban.

Győr egyik legnagyobb bevásárlóközpontjában, az Árkádban is újranyitottak az üzletek. – Tavaly március óta nagyon nehéz időszakot élünk meg. Az általunk kínált minőségi ruházat nem létfontosságú. A járvány kitörése óta pedig jelentősen kevesebbet költenek az emberek felsőruházatra – mondta el Obertolné Horváth Tímea, a Modeszta Női Divat tulajdonosa, ahol az újraindítás alkalmából nagy akciót is tartanak. – Reméljük, hogy nem jönnek további szigorítások és a vásárlók visszatalálnak hozzánk. Talán őszre újra elérjük az előző időszakok forgalmát.A Borbély Shopban is várták már a vendégek a nyitást, szinte nincs is üres hely az előjegyzésükben – mondta el Budai Vivien vállalkozó. Egyik vendégük, Roland három fiúval érkezett, elmondta, hogy már három hete várnak a nyitásra, így azonnal kaptak az alkalmon, amikor kiderült, jöhetnek.Az Aldi Magyarország többek között az üzletek bejáratánál kihelyezett kézfertőtlenítőkkel, gyakori fertőtlenítéssel és tájékoztatással vigyáz a vásárlók egészségére. Az áruházlánc egyebek között a bevásárlókocsik és -kosarak számának korlátozásával gondoskodik arról, hogy mindig legfeljebb annyi vásárló tartózkodjon üzleteiben, amennyit a hatályos jogszabály lehetővé tesz.

A kormányrendelet szerint 10 négyzetméter területen csupán egy vásárló tartózkodhat az üzletekben az ott foglalkoztatottakon kívül.

Az üzletlánc hosszabb nyitvatartásra tér majd át, ami hozzájárul a vásárlószám egyenletesebb eloszlásához. Az Aldi üzletek jellemzően 900 és 1100 négyzetméter közötti eladótérrel rendelkeznek, vagyis egyszerre 90–110 vevő tartózkodhat az adott áruház területén.

A Spar Magyarország hasonló intézkedéseket hozott, ott is csak annyi bevásárlókocsi és bevásárlókosár érhető el az áruházak bejáratánál, ahány személy egyidejűleg tartózkodhat az eladótérben. Kivételt képeznek ezalól a 14 év alatti kiskorúak, illetve a 65 év feletti vagy fogyatékossággal élő személyek segítői. Más üzletláncok bejáratánál biztonsági embereket láttunk, ők tájékoztatták az érkezőket a létszámkorlátozásról.

Többen még kivárnak

Az egy ember, egy bevásárlókocsi elv tegnap még okozott némi értetlenkedést. Az egyik soproni bevásárlóközpontnál például egy nyugdíjas házaspár amiatt bosszankodott, hogy két kocsit kellett tolniuk, holott csak pár dolgot vásároltak. Azt mondták, az fontosabb lenne, hogy több pénztár legyen nyitva, mert akkor nem alakul ki tumultus az üzleten belül. Tóth Zsuzsanna fiával, Ábellel érkezett az áruházba, ők mehettek egy bevásárlókosárral, hiszen Ábel még nincs 14 éves. Azt mondták, flottul ment a vásárlás, nem éreztek változást.

Sopronban, a Várkerületen a lehetőség ellenére sem nyitott ki minden üzlet, nézelődőből, vásárlóból sem volt túl sok. – Hirtelen jött ez a nyitás, de örülünk neki. Úgy gondolom, a hozzánk hasonló kis üzleteket eddig sem kellett volna bezárni, a védekezés szempontjából a létszámkorlát bőven elegendő. Ma reggel mindössze két kuncsaftunk volt és nagy rohamra nem is számítok, mert az emberek pénztárcája megcsappant. Ráadásul mi zömében elegáns ruhákat árulunk, de sajnos nincsenek rendezvények, ahová ezeket fel lehetne venni – mondta Stoller Tamásné, a Ruge divatüzlet alkalmazottja.

Ausztria most szigorít

A pár üzlettel mellettük lévő drogériában is csak néhány vásárló volt. Egy időben ketten tartózkodhattak az üzletben, a többiek az utcán várakoztak. Türelemmel. Bereczki Sándorné csak a bankba és a pékségbe ugrott le, de azért kicsit nézelődött a kirakatok előtt. – Nem nyitott ki minden üzlet és az utcán sincs sok ember, azt hittem, nagyobb lesz az öröm az első napon – mondta, majd hozzátette, azért nem árt az óvatosság, még ő is vár az oltásra. Gyolcs Ágnes az unokájával, Somával sétált a Várkerületen, szerinte igen hirtelen jött a nyitás, meglepte az embereket. Ausztria éppen most szigorít, reméli, nálunk nem lesz böjtje a könnyítésnek.

Égtek a telefonok

– Csütörtök-pénteki nyitásra számítottunk, így amikor kedden délután megtudtuk, hogy másnap kinyithatunk, gyakorlatilag égtek a telefonok, buzdítottuk egymást. Hiába vagyunk egyéni vállalkozók, számíthatunk egymásra – hangsúlyozta érdeklődésünkre Varga Csabáné Klári, aki a magyaróvári sétálóutcán üzemeltet cipőboltot és a Belvárosi Üzletkör Klaszter Egyesület elnökségi tagja. Mint mondja, a magyar- óvári belvárosban csupán néhány üzlet tarthatott nyitva, tegnaptól már az ékszerüzletek, ruhát és cipőt kínáló boltok is tudják a vásárlókat fogadni, ám az éttermek továbbra is csak kiszállítást végezhetnek.

– Nagyon vártuk a nyitást. A szlogenünk: Együtt behozzuk a lemaradást. Ezzel is azt szeretnénk kiemelni, hogy szükségünk van egymásra. A vásárlókat újranyitási és szezonnyitó kedvezményekkel, személyre szóló szolgáltatásokkal fogadjuk. Örülnénk, ha a vevők a kisboltokat részesítenék előnyben, hiszen most számunkra a lét a tét – emelte ki a mosonmagyaróvári boltvezető.

Csak óvatosan!

– Mi is voltunk betegek a férjemmel, a fáradékonyságot sokáig éreztük. A járványban több ismerőst, egyesületi tagot is elveszítettünk, és egyébként is a kezdetek óta fontosnak tartom az óvintézkedések, szabályok betartását – szögezte le Varga Csabáné Klári, aki elmondta, egyelőre az egyesületi és közösségi tevékenységgel várnak.

– Vártam a nyitást és nőként a kozmetika hiányzott nagyon. Kozmetikushoz már van is időpontom. Cipőmániásként cipőboltot biztos, hogy meglátogatok a napokban – mondta egy mosonmagyaróvári édesanya, Farkas Emőke.