Újraindult a járműgyártás a győri Audiban – videó, fotók

Egy műszakban újraindult az Audi Hungaria járműgyártása, mind a présüzemben, karosszériaüzemben, lakkozóban és a járműszereldében.

Első lépésben egy műszakban 2.000 járműgyári munkatárs kezdte meg munkáját. A járműszereldében műszakonként jelenleg 250 autót gyártanak, a vállalat a termelést a következő hetekben fokozatosan szeretné felfuttatni – tájékoztatott Czechmeister Mónika kommunikációs vezető kedden.

A gyártósoron az Audi Hungaria valamennyi modellje megtalálható: a Q3, Q3 Sportback, az A3 Cabriolet, valamint a TT Coupé és TT Roadster is.

Az Audi Hungaria termelése immár kettő hete a hathengeres benzines motorok gyártásával indult újra, amelyhez az elmúlt héten csatlakozott egy további hathengeres és egy négyhengeres motorgyártó sor is. Immár a vállalat szerszámgyára is csaknem teljes kapacitással készít szerszámokat valamint exkluzív karosszériaelemeket. A műszaki fejlesztés területén is a megszokott munkarendben folyik a munkavégzés.

Az elmúlt időszakban mind a motor- mind a járműgyártásban, valamint az irodai területeken is átalakították a munkahelyeket az egészségügyi előírások szerint. A munkatársak egészségének védelme érdekében technikai és szervezési intézkedéseket valósítottak meg, meghatározott területeken maszkot biztosítanak a munkatársaknak.

Az Audi Hungariánál jelenleg 5.000 munkatárs végzi munkáját a gyár területén vagy továbbra is home office-ban. A jelenleg nem dolgozó munkatársak a vállalat által elrendelt szabadságukat töltik.

A vállalat folyamatosan figyelemmel követi a koronavírus által okozott helyzet alakulását. Az egyik legfontosabb feladata a gyártás megfelelő ütemezése az alkatrészek biztosítása valamint a vevői igények figyelembevételével. Ennek megfelelően futtatja fel a termelést a már működő területeken.