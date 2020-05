Újra nyitnak a teraszok Mosonmagyaróváron is

A mosonmagyaróvári kávézó vezetője arról is beszélt, hogy mivel nagy terasszal rendelkeznek, a megfelelő távolság betartása nem jelent gondot.

– Későbbi nyitásra számítottunk, ezért több éve elhalasztott munkák vannak nálunk folyamatban, mint a vendéglátóhely festése. Ezért a teraszt csak kedden nyitjuk meg. Már nagyon hiányoztak a vendégeink, s a visszajelzések szerint mi is nekik – tudatta Molnár Tamás, a Várkert Kávézó egyik üzemeltetője, hozzátéve, hogy sok újdonsággal is készülnek.

A mosonmagyaróvári kávézó vezetője arról is beszélt, hogy mivel nagy terasszal rendelkeznek, a megfelelő távolság betartása nem jelent gondot. A vendégeknek biztosítanak kézfertőtlenítőt, az asztalokat, székeket is gyakrabban fertőtlenítik. A megszokott nyitva tartással várják a vendégeket, ahogyan a hétfőn újranyitott hegyeshalmi Stettni Klubnál is.