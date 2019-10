Új gyárat adtak át Kapuváron, 200 munkahelyet teremtenek

Kínai tulajdonú üzemet adtak át pénteken Kapuváron, a város Ipari parkjában. A beruházás 8,8 milliárd forintba került, a gyárban elektronikai termékeket gyártanak majd.

Új, kétszáz alkalmazottnak munkát adó gyárat adtak át pénteken a kapuvári Ipari parkban. A kínai tulajdonú Intretech Hungary kft. csúcstechnológiájú elektronikus termékeket gyárt az üzemben. A beruházás 8,8 milliárd forintba került, amihez a magyar állam 1,2 milliárd forintos támogatást adott. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a gyáravatón kiemelte: Kína Közép-Európai befektetéseinek csaknem fele Magyarországon valósul meg.

Az Intretech Hungary kft. anyavállalata 2011-ben alakult. Kínában több mint tíz egysége van, de Malajziában, Kanadában és Svájcban is vannak érdekeltségei és több mint négyezer alkalmazottat foglalkoztat. Világhírű márkákhoz gyártanak elektronikai termékeket, elsősorban az okos otthon és háztartás berendezéseit. Zifeng Wei, a kft. alelnöke megnyitóbeszédében hangsúlyozta: a cégcsoportnak a kapuvári az első magyar befektetése. Kiemelte: az Ipari parkban 76700 négyzetméteres területtel rendelkeznek, a beruházás első üteme 7500 négyzetmétert érintett. Zifeng Wei megjegyezte: bízik benne, hogy az üzem a cégcsoport egyik jelentős központja lesz a jövőben.

Duan Jielong, Kína magyarországi nagykövete azt hangsúlyozta, hogy a két ország eddigi kapcsolatában most a legerősebb az együttműködés. „A keleti nyitás politikája nagy lehetőségeket hordoz magában. Kína Közép-Európában 4,5 milliárd dollárt fektetett be és ennek közel ötven százalékát Magyarországon”-emelte ki. Hámori György, Kapuvár polgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy két éves egyeztetés és jó együttműködés eredménye a gyáravató. Arra kérte a befektetőket, hogy ezután is építsék együtt Kapuvárt „a jövő városává”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédében felhívta a figyelmet: a világgazdaságban jelentős változások vannak és az elmúlt évek eredményei azt bizonyítják, hogy Magyarország az új rendszer nyertesei közé tartozik. 2019. első felében 43 nagyberuházás érkezett hazánkba, melyek összesen 731 milliárd forintot hoztak. Az Intretech kft. fejlesztéséről kifejtette: a legmodernebb technológiát használja és a gyárban minden az Ipar 4.0 koncepció alapján működik. „A beruházás hozzájárul a magyar gazdaság egyik hajtóerejét jelentő elektronikai ágazat további teljesítménynövekedéséhez. Tavaly az elektronikai ipar tizenegy százalékkal nőtt, termelési értéke meghaladta az ötezer milliárd forintot. Több mint száznegyvenötezren dolgoznak ebben az ágazatban”-tájékoztatott Szijjártó Péter.