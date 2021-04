Új fejlesztéseivel a Formula Student elitjébe léphet a győri Széchenyi-egyetem csapata

Idén online keretek között mutatta be aktuális autójának terveit az Arrabona Racing Team. A konstrukció legnagyobb újdonsága a kompozit önhordó karosszéria, amely jelentős előrelépésnek tekinthető a korábbi csővázas megoldáshoz képest. A fejlesztésekkel reális esély mutatkozik arra, hogy a csapat bejusson a közvetlen világelitbe, a mezőny ötven legjobbja közé.

A győri Széchenyi István Egyetem hallgatói csapatai közül, a SZEnergy és a SZEngine után az Arrabona Racing Team is nyilvánosságra hozta idei fejlesztéseinek részleteit. A közel egyórás videóból kiderült, a társaság nem tétlenkedett a karantén hónapjaiban: sopánkodás helyett befektettek a jövőbe, és minden energiájukkal a 2021-es autó tervezésére koncentráltak. Az eredmények ismeretében elmondható, helyesen döntöttek: megerősödve kerültek ki a járványból, és jogosan bízhatnak benne, hogy a soron következő versenyszezonban felül is múlhatják 2019-es teljesítményüket.

A tavaly március óta eltelt időszakot Sebestyén Regina csapatvezető foglalta össze.

„2020-ban sajnos elmaradtak a versenyek, de lehetőségünk volt részt venni két nagyon fontos eseményen. Az egyik a Formula Student Online volt, ahol a statikus versenyszámok egy részét gyakorolhattuk, azaz tarthattunk prezentációkat online. Ki kell emelnem, hogy a pilótáink nagyon sikeresek voltak a szimulátorversenyben, a második helyen végeztek, amire nagyon büszkék vagyunk. A másik fontos esemény az őszi teszt volt a kecskeméti Birizdokart pályán, melynek köszönhetően reális képet kaphattunk a tavalyi autónk teljesítményéről” – emlékezett vissza Regina.

Az Arrabona Racing Team idén nyáron a magyar és az osztrák versenyen vesz részt. Előbbire nem is kellett regisztrálniuk (hiszen a 2019-ben megszerzett harmadik helyük révén automatikusan meghívót kaptak), utóbbi előregisztrációs kvízén pedig az első helyet érték el, ami korábban egyik magyar csapatnak sem sikerült. Regina portálunk kérdésére elárulta, bejutottak a cseh és a holland versenyekre is, ám ezek időpontja nem volt megfelelő számukra. A hivatalos rendezvények mellett egy felkészülési futam is vár rájuk júniusban a Hungaroringen, magyar és külföldi csapatok közreműködésével. Az itteni szereplésért ugyan nem jár pont a világranglistán, de remek gyakorlási lehetőség lesz valamennyi résztvevőnek.

A csapatvezető leszögezte, fő céljuk nem változott, továbbra is a hatszáz csapatos mezőny elitjébe, az első ötvenbe szeretnének kerülni. Ennek érdekében az autót alapos tesztelésnek vetik alá május közepétől július közepéig. Mivel a pilóták állapota kulcsfontosságú lesz a versenyeken, így különös gondot fordítanak mind a fizikai, mind a technikai felkészítésükre. Emellett idén a statikus versenyszámokra, azaz az autó műszaki dokumentációjára, az üzleti tervre és ezek prezentálására kiemelten figyelnek, bízva abban, hogy az itt szerzett többletpontok sokat jelentenek majd a végelszámolásnál.

De miért is épített új autót az Arrabona Racing Team idén, holott a szabályok megengednék azt, hogy az tavalyi, meglehetősen jól sikerült konstrukciójukkal versenyezzenek? – tette fel a kérdést Kun János, a design freeze beszélgetés riportere, a csapat korábbi emblematikus tagja. A választ Orova László konstrukciós vezető adta meg.

„A csapat filozófiája, hogy minden évben új autót építünk. Enélkül a régi csapattagok nem tudnánk átadni a tudásukat az újoncoknak, tehát nem működne a csapaton belüli tudástranszfer. Továbbá, ha csak ülnénk a babérjainkon, nem tudnánk motiválni a csapatot” – hangsúlyozta, majd rátért az idei koncepció ismertetésére, melynek legnagyobb újdonsága a kompozit önhordó karosszéria, azaz az úgynevezett monocoque.

„A monocoque használata jó indikátora annak, hol tart egy Formula Student csapat. Mivel a kompozit önhordó váz tervezése sokkal komplexebb folyamat, mint egy csővázas szerkezet kialakítása, ezért mondhatjuk, hogy ezzel szintet léptünk” – fejtette ki Orova László, hozzátéve, hogy rengeteg kutatómunka előzte meg a tervezést, fel kellett építeni a szükséges kompetenciákat, amely mintegy másfél évig tartott.

A kompozit önhordó karosszéria alkalmazása teljesen felforgatta az ART tervezési folyamatait. Korábban először az autó egyes részegységeit találták ki, a váz és a karosszéria megtervezése az utolsó tervezési fázis volt, most viszont sokszor az alkatrészeken kellett módosítani, hogy a monocoque egyszerű formával rendelkezzen. Ez természetesen fokozott együttműködést és állandó kommunikációt igényelt a különböző részlegek között, ami gyakran kompromisszumos megoldásokhoz vezetett.

A monocoque legnagyobb előnye, hogy az autó váza és alkatrészei kompakt egységet alkotnak, nincs szükség csővázra, amivel jelentős tömeget tud megspórolni a csapat. Hátrány ugyanakkor, hogy eddig bármihez könnyen hozzáférhettek, most viszont összefüggő testet alkot a karosszéria nagy része, így ügyesen kellett elhelyezni az alkatrészeket, hogy azok megfelelően szerelhetőek legyenek. Mindemellett az új váz jóval érzékenyebb a motor vibrációjára, emiatt nagyobb figyelmet kellett fordítani az erőforrás felfogatására. Szerencsére a SZEngine új generációja két kiegyenlítő tengellyel rendelkezik, ami az egyhengeres motorokhoz képest is nagyon sima járást biztosít.

„Sajnos a monocoque mérete behatárolt, emiatt a tavalyi, kiválóra sikeredett futóművünkön módosítani kellett, de igyekeztük megtartani a karakterisztikáját” – tért rá a további fejlesztésekre Orova László. „Az autó egészét tekintve a rugózatlan tömeg csökkentésére törekedtünk, hiszen ezzel lehet a legtöbbet faragni a köridőkből. Ennek érdekében a kormányoszlopunkat 3D fémnyomtatással készítettük el, amely 25 százalékos súlyvesztést eredményezett. Büszkék vagyunk rá, hogy a felninket Illés Tamás csapattagunk egy innovatív eljárással, generatív designnal tervezte, amelyet a Knorr-Bremse segítségével tudtunk legyártani. Ezzel mintegy két kilogrammal tudtuk mérsékelni a kerekek tömegét” – fogalmazott.

Mint látható, a csapat az idei alkalommal is rengeteg újdonsággal jelentkezett. A tervezés szakasza lezárult, most az autó építése és összeszerelése következik. Sebestyén Regina csapatvezető szerint május 23-ra tesztelésre alkalmas lehet az ART_08.

„Eredetileg április 18-ra terveztük a tesztidőszak kezdetét, de az alkatrészek gyártási csúszása miatt ez május 23-ra tolódott. A kész autó bemutatása június közepén várható, videós formában” – zárta szavait Regina.

Önvezető autót is fejlesztenek

Ignéczi Gergő, a driverless részleg vezetője a videóban kifejtette, szeretnék első önvezető autójukat idén augusztusban bemutatni. A csapat jelenleg gőzerővel dolgozik az autonóm funkciókat megvalósító Driverless Autosport Integrated System (DAISY) névre hallgató rendszer fejlesztésén, amely már most is képes a környezet észlelésére, valamint az autó keresztirányú szabályozására, tehát a kormányzás automatizálására. Hátravan a térérzékelő algoritmus bővített csomagjának implementálása, valamint a hosszirányú szabályozás, azaz a gáz és a fékek használatának megvalósítása. A tervek szerint a csapat következő, ART_09-es autója már mind hagyományos, mind önvezető módban is működni fog majd.