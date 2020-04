Új buszpályaudvarral bővül Bécs – látványterv

A hatástanulmány elkészült, a tervezet ezen a héten kerül a Városfejlesztési Bizottság elé. Bécs új nemzetközi buszpályaudvara hamarosan az tervezési fázisba léphet.

Az új terminál a második kerületben lévő Leopoldstadtban kap majd helyet, ahonnan metróval hét perc alatt elérhető a belváros. Az új buszpályaudvar a reptér és a vasúti főpályaudvar mellett a harmadik pillére lesz a bécsi személyszállításnak, így a helyi turizmusnak is, ezért a főváros kiemelt prioritásként kezeli az építkezést.

A nemrég elkészült hatástanulmány most a Városfejlesztési Bizottság jóváhagyására vár, és ha ez megtörténik, ennek alapján írják ki a tervpályázatot. Lényeges szempont az elbírálásnál a fenntarthatóság. Az új komplexumnak illeszkednie kell a környék jellegéhez és a forgalomnak nem szabad jelentős mértékben növekednie. Szintén fontos, hogy az egész városfejlesztési projekt a fenntartható energiatervezés égisze alatt jöjjön létre, például a helyi hűtés, a homlokzatba integrált napelemek vagy a betonmag-aktiválás révén (utóbbi technológiával maga az épület szerkezete is kiveszi a részét a fűtési-hűtési műveletből). A tervezésbe a bécsieket is bevonják, akiket a következő hetekben részletesen megismertetnek a projekttel. Ezután a lakók megfogalmazhatják észrevételeiket és módosítási javaslatokkal élhetnek.

Az új távolsági buszpályaudvar egy korszerű, digitálisan felszerelt épületben kerül kialakításra, ami elsődlegesen az utasok kényelmét szolgálja. Több mint harminc buszmegálló szolgálja ki az érkező és induló járatokat, illetve kijelzőrendszerekkel felszerelt várótermek, valamint kávézók és különféle üzletek kapnak majd itt helyet. A városvezetés azonban egyéb potenciális gazdasági lehetőségeket is kiaknázna, ezért további 35.000 négyzetméteren egy hotel és irodahelyiségek is épülnek. A beruházás kivitelezője a bécsi gazdaság egyik oszlopos szereplője, a Wien Holding.