Techtogether: továbbra is élmezőnyben a széchenyis csapatok

Jól szerepeltek a Széchenyi István Egyetem csapatai a Techtogether mérnöki versenyen: az Arrabona Racing Team a második, a SZEnergy az ötödik, a SZEngine pedig a hatodik helyen végzett. A megmérettetésen a hazai egyetemi járműépítő csapatok színe-java képviseltette magát, így a sorrend presztízsértékűnek tekinthető.

Szép eredményeket értek el a Széchenyi István Egyetem csapatai a nemrégiben tíz csapat részvételével megrendezett Techtogether elnevezésű mérnöki csapatversenyen. Az összesített pontok alapján a győriek közül az Arrabona Racing Team második helyezést ért el, míg a SZEnergy és a SZEngine az ötödik-hatodik helyre futott be.

A győri egyetem súlyát jól mutatja, hogy három csapatukkal a mezőny közel egyharmadát kitették – hasonlóan a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez, amely szintén ugyanennyi résztvevőt delegált a versenyre. A maradék helyeken a szombathelyi ELTE IK Savaria Műszaki Intézet, a Miskolci Egyetem, a kecskeméti Neumann János Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem osztozott.

A széchenyis küldöttség legelőkelőbb helyezését az Arrabona Racing Team szállította az összesített második hellyel. Mint arról Gudra Gábriel csapatvezető beszámolt, a társaság „címvédőként” érkezett a versenyre, ám ezúttal be kellett érniük az ezüstéremmel.

„Nagyon komolyan készültünk a versenyre, a karantén miatt kifejezetten prioritásként kezeltük, hiszen mással nem nagyon kellett foglalkoznunk. Mindent beleadtunk, de ez most így sikerült. Nem sokon múlt, nagyon szoros volt a vége. A Gépipari Tudományos Egyesület különdíjával vigasztalódtunk, hiszen az ő feladatukat mi teljesítettük a legjobban” – árulta el Gábriel.

Fontos tudni, az idei Techtogether a koronavírus miatt nem a megszokott módon zajlott.

Korábban két szakasza volt a versenynek: először a csapatok megkapták az úgynevezett előzetes feladatokat (ezeket határidőre leadták), majd egy háromnapos „döntő” során személyesen mérték össze tudásukat. Idén a nagy finálé helyett egy online prezentációt tartottak, ahol mindenki bemutatta, mire jutott a feladatokkal. Márpedig feladatokból akadt bőven.

A csapatoknak a szponzorcégek által felvetett problémákra kellett koncepciót kidolgozniuk, amelyet online mutattak be. Volt olyan vállalkozás, amely az autómosó berendezések fejlesztéséhez várt ötleteket, de olyan is akadt, amely egy robotizált ZFC-Check állomás 3D látványtervének elkészítésére kérte őket. A megoldásokat mindenkitől várták és mindenre kellett megoldást találni, tehát 10 csapattal és 5 feladattal számolva 50 különböző produktum érkezett be. Ezekből kellett kiválasztania a zsűrinek a legkiválóbbakat.

A versenyt végül a Szombathelyi Gépész csapata nyerte. Második helyen zárt Arrabona Racing Team, míg a dobogó legalsó fokára a BME Motorsport állhatott.