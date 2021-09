Társasjátékot fejlesztett ki a győri Reinhardt Éva, amivel az életet modellezi

A Covid okozta sokk szinte mindenkit rákényszerített arra, hogy átgondolja, miként lehet költséghatékony, miként maradhat fenn. Nem kell azonban ahhoz válság, hogy az emberek, cégek vezetői átgondolják, mit hogyan lehet jobban csinálni. A magyar vállalati kultúrában még nem természetes, hogy külsős szakembereket kérjenek fel a vállalat hatékonyságának növelésére.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony sunyít, a Corvinusra kenné jogszerűtlen kinevezési botrányát (videó)

– Ahogy vannak szakemberek arra, hogy segítsenek a személyes problémáinkat kívülről, tiszta fejjel látni, és megoldások felé segíteni minket, úgy a cégeknek is lenne erre lehetőségük. Erre külön szakemberek specializálódtak. Munkamódszerük kevésbé látványos. A közelmúltban azonban érdekes segédeszköz megszületéséről érkezett hír. Ki gondolná, hogy egy társasjátékkal cégek vezetőinek lehet segíteni?

– Most, hogy újra beindult a gazdaság, nagyon sok vállalat ül aranybányán. Folyamatosan érkeznek a megrendeléseik, és nem is veszik észre, hogy emellett mennyi költségük keletkezik a nem optimális folyamatokból. Ha megnövekszik a megrendelés, felgyorsul a működés, akkor ezek a költségek nagyra nőnek, de a vállalkozók észre sem veszik, mert van bevételük. Amikor beindul az üzlet, minden nagyon jó, de nincsen időd vagy nem is akarsz fejleszteni. De mi van, ha ez megáll? Hogyan lehetsz életképes minden körülmények között? Folyamat- és szervezetfejlesztéssel foglalkozó tanácsadóként sokat törtem a fejem, hogy tudom ezt szemléltetni az ügyfeleknek. Ezért olyan eszközöket hoztam létre, amik segítségével kézzelfoghatóvá válik, mi történik, ha egy vállalat nem foglalkozik a folyamat- és szervezetfejlesztéssel – mondta Reinhardt Éva, a Monstrator Consulting tanácsadó iroda tulajdonosa.

Az első találmánya két társasjáték volt, amik a folyamatfejlesztést célozták meg. Egy alakzatot kell kirakni legóból. Az egyiket összekevert alapanyagokból, a másikat rendszerezett, jól követhető utasításokkal rendelkező készletből. Ez utóbbi kirakása mindig sokkal kevesebb időt vesz igénybe, mint a káoszból építkezés. Ebből mindenki megtapasztalhatja, hogy a jól szervezett folyamat mennyi előnnyel járhat a saját munkájában.

– Az új társasjátékot is azért találtam ki, mert a vállalatok nem nagyon értik, miért kellene szervezetfejlesztésre pénzt költeniük. Kézzelfoghatóan szerettem volna velük megértetni, hogy ha nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, akkor az több pénzbe fog kerülni nekik. Nagyon élveztem az alkotómunkát és a gyakorlati kivitelezés folyamatát is. Egy gyerekjáték alapján jött az ötlet, hogy megmutassam, ha nem veszel meg dolgokat, ami szükséges, akkor nem tudsz fejlődni. Rájöttem, le lehet modellezni egy vállalat működését egy társasjátékban, melyben egy táblán körben haladnak a játékosok játék pénzzel ellátva. Minden mezőnek megvan a szerepe. A két legdrágább mező a folyamat- és a szervezetfejlesztés. Amire egy vállalatnak feltétlenül kell költenie, az a tűz- és munkavédelem, az ISO, de hiába költ csak ezekre a játékban, ezzel nem tud nyerni. Azt csak akkor lehet, ha a szervezetfejlesztésre is költ. Vannak szerencsekártyák is, amelyekben a vállalatok életét modelleztem le. Ezekkel pénzt lehet nyerni vagy veszíteni, mint a valós életben. Az esik ki a játékból, akinek elfogy a pénze, ugyanúgy, mint ha egy cégnek fogy el a pénze, az bezárhat. A játék során is bizonyosságot nyer, hogy be kell ruházni ahhoz, hogy később nyerj – részletezte a játék lényegét Reinhardt Éva.

Amikor megvolt az ötlet, nyár elején kezdődhetett a megvalósítás, és a múlt héten el is készült a játék. Egyidejűleg huszonnyolc ember tud vele játszani. Önmagában nem működik, kell hozzá adni szakmai eszközöket is tréningek formájában.

Az egyikben a munkahatékonyságot, a másikban a motivációt, a harmadikban pedig a vezetői munka hatékonyságát célozzuk meg. A játékban mindenki a saját pénztárcáján mérheti le, mire érdemes pénzt fordítani.