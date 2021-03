Takarékosságra tanítja a fiait Márta, a Kisalföld Krajcár következő versenyzője

Sokan úgy tartják, a szülők már gyermekkorban könnyedén megtaníthatják, hogyan kell takarékoskodni az energiával és a számlánkon lévő forintokkal egyaránt. Ezzel pedig egy új, felelősségteljesebb generáció alakulhat ki, erre tanítja fiait a Kisalföld Krajcár következő versenyzője, Hoffmann-né D. Márta is.

– Nincs kimondott dolog, amire spórolnánk, mint például egy utazás vagy egy új autó, de a mindennap rutinként alkalmazott jó szokásokkal a „sok kicsi sokra megy” elvet tekintve jelentős megtakaríthatás érhető el. Jelentkezésemkor arra gondoltam, hogy az általam használt módszerek másnak is segíthetnek, mert a nagy része nemcsak költségkímélő, de környezetvédő is – indokolta jelentkezését Hoffmann-né D. Márta.

Egészségesen otthonról

Édesanyaként olvasónk is fontosnak tartja, hogy családját egészségesen, hasznos élelmiszerekkel és sok vitaminnal táplálja, erre pedig remek megoldás, ha otthon készíti el az ételeket, gyógyteákat.

– Rengeteg ötletet használok a konyhában, ami sokat segít az egészségmegőrzésben. Azzal, hogy odafigyelünk, sokat spórolhatunk, hiszen az orvosi és gyógyszertári költségek nagyon sokba kerülnek, gondoljunk csak a gyógyszerek árára. Éppen ezért amit tudok, otthon készítek el. Büszkén mondhatom, hogy teljesen maradéktalanul élünk. Soha, semmilyen ételt nem dobunk ki! Minden praktika közül ez a legfontosabb a számomra.

Jó tervezéssel és okos vásárlással már ki lehet küszöbölni az élelmiszer-pazarlást, illetve a felesleges ételek vásárlását. Emellett sokat segíthet még az is, hogy rendszeresen figyeli az ételek szavatossági lejáratát, akárcsak a boltok akciós újságjait, amelyekből könnyebb és költséghatékonyabb bevásárlólistát tud készíteni.

– Naponta főzök, ami nemcsak egészségesebb, de olcsóbb is, mintha rendelnénk. Sőt, minden este elkészítjük a gyerekeknek a másnapi szendvicset, amit magukkal visznek az iskolába. Az innivalót – ami általában víz, esetleg tea – szintén itthonról viszik. Így elkerülhetjük a büfében vásárlást vagy a reggeli rohanást a pékségbe.

A természettudatos életmódba pedig a nagyszülők is besegítenek, akik kertjükből sok finom hazai zöldséget és gyümölcsöt juttatnak a családnak. Ha vásárolnak is gyümölcsöt, igyekeznek mindig az éppen idényre jellemzőt tenni a kosárba, mert az egészségesebb és olcsóbb is, mint a külföldről hozott.

Környezettudatosan egy jobb jövőért

Márta büszke arra, hogy családja igyekszik környezettudatosan élni. Ennek tudatában nevelte gyermekeit is. Nagy örömmel mesélte, hogy ha nem esik, kerékpárral közlekednek, amelynek helyes használatára mindkét gyermeküket megtanították már egészen kicsi korukban. De a közlekedésen kívül odafigyelnek másra is, még a lakásban használt tárgyaknál is a természetvédő/költségkímélő megoldásokra törekedtek. Szinte minden világítást LED-esre cseréltek, a szellőztetést nagy felületen rövid ideig végzik, ezzel is csökkentik a fűtésköltséget, amelyet beprogramozva használnak. A műanyag-, fém-, papír- és üveghulladékot szelektíven gyűjtik, a komposztálható hulladékot komposztálják, így a kommunális hulladék minimális az otthonukban. Ezzel pedig a hulladékszállítási díjon is spórolhatnak.

– Tudatosan neveljük a gyermekeinket, hisz naponta látjuk, hogy sok kísértésnek, csábításnak vagyunk kitéve: a reklámok, a polcok, a kirakatok mind arra csábítanak, hogy vásároljunk. De fontos, hogy mértéktartó és fegyelmezett legyen az ember és csak azt vásárolja meg, amire valóban szüksége van és ami belefér a költségvetésébe! És ha így élünk, már megérte és a természetért is teszünk vele.