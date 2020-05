SopronPress – Hasznos infók kertbarátoknak a legújabb számban!

A SopronPress legfrissebb számában a klímaberendezések karbantartásáról is olvashatnak tanácsokat, hogy a készülék mindig kifogástalan üzemmódban működhessen.

A kertbarátok örömére, a következő napok és hetek időszerű tennivalóira is felhívja figyelmüket egy összegzés. Egy másik írás a levéltetvek elleni védekezésről szól. A járművezetőkre is gondoltunk: képet kaphatnak arról, hány métert is vezetnek „vakon”, ha csak három másodpercre is, de a mobiltelefonjuk kijelzőjét nézik. Ha ezt elolvassák, biztos, hogy többé nem fogják!