Rangos díj a vállalkozások ösztönzéséért

A győri Széchenyi István Egyetem és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében megvalósuló Kamara a vállalkozásokért tantárgy lett a „Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért” elnevezésű pályázat idei nemzeti nyertese.

A Széchenyi István Egyetem stratégiájának egyik pillére a vállalkozásösztönzés, melynek kiemelt területe a hallgatói ötletek, innovációk támogatása. E törekvésnek sokéves múltja van az intézményben, amit inkubációs és akcelerációs együttműködések, kockázatitőke-befektetésre felkészítő képzések és innovációs ösztöndíjprogramok mellett a Kamara a vállalkozásokért elnevezésű tantárgy is fémjelez, amely rangos elismerésben részesült nemrégiben. Az Európai Bizottság által kiírt „Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért” pályázat hazai nyertesének választották. A kitüntetés célja a vállalkozások és a vállalkozáspolitika legsikeresebb támogatóinak elismerése, a cégek hozzáadott értékének bemutatása, a legjobb gyakorlatok megismerése és a potenciális üzletemberek bátorítása.

„A kurzust 2011 óta hirdetjük meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együtt azért, hogy elősegítsük az egyetemi hallgatók vállalkozóvá válását, erősítsük az ehhez szükséges tudást, készségeket, gondolkodásmódot. Mindenki számára fontos, hogy többet tudjon a vállalkozások világáról, mert karrierje során, ha nem vállalkozóként, akkor vállalkozásokban fog dolgozni. A résztvevők a félév során egyrészt megismerkednek a kamara szerepével, tevékenységével, hogy tudják, később milyen ügyeket tudnak ott intézni, milyen szolgáltatásokat tudnak igénybe venni, milyen üzletember-közösségekhez tudnak csatlakozni. A másik fontos elem a vállalkozói kompetenciák és attitűd, a kreativitás, a problémamegoldás, a tervezés, a csapatmunka, a felelős gondolkodás fejlesztése. A tárgy rendkívül népszerű, az ötven hely félóra alatt szokott betelni. Ennél több jelentkezőt sajnos nem tudunk fogadni, mert akkor elveszne a szoros együttműködés lehetősége és a személyesség” – fejtette ki kérdésünkre dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta, a Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék egyetemi tanára.

A tananyagban szerepel egy üzleti terv elkészítése, annak minden elemével, a vezetői összefoglalótól a marketing- és pénzügyi tervig. A vállalkozói tudás részeként a hallgatók ismereteket kapnak arról, milyen banki és pénzügyi szolgáltatások, vállalkozásösztönző támogatások vehetők igénybe, miként arról is, a piacra lépés előtt milyen felméréseket célszerű elvégezni. A kurzuson prezentációkat is tartanak, hiszen bármilyen jó egy elképzelés, azt el is kell tudni adni. A félév során általában két-három alkalommal céglátogatásra kerül sor, amelyeken kiderül, hogy a ma sikeres nagyobb cégek is mikró- és kisvállalkozásból nőttek fel.

„A tárgy nagy előnye, hogy a hallgatók csapatokban dolgoznak, ahol a más-más szakról, eltérő kompetenciákkal érkezők nagyon jól kiegészítik egymást, ami rendkívül hasznos. Mentorként sikeres vállalkozók segítik őket, tőlük folyamatosan visszajelzéseket kapnak, fejleszthetik innovatív ötleteiket – mondta dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta. – Az elmúlt több hallgató indította el és azóta is sikerrel működteti vállalkozását, a kurzus így hozzájárul Magyarország versenyképességéhez. A félév során arra is van lehetőség, hogy a hallgató egy cég valós problémájára adjon megoldást, de a legtöbben a saját ötleten alapuló vállalkozás kidolgozását választják.”