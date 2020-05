Rajtolnak a balatoni strandok: a belépők mindenhol emelkednek, van, ahol hatvan százalékkal

Hűvös idővel indul a balatoni szezon pünkösd hétvégéjén. A három napos ünnepen – a rossz időjárás miatt – a strandok többségén nem szednek jegyeket. A meleg érkeztével a nyaralóknak és a fürdőknek „komplikált” szezonra kell készülnünk a járvány miatt. A megyénkben élők által kedvelt balatoni strandokon néztünk körül.

Rengeteget fogunk fertőtleníteni

– mondta tömören Béndek Edit, a csopaki strand vezetője. A győriek közkedvelt északi parti üdülőhelyén idén minden este lakatot tesznek a kapukra, reggel 6 és 8 óra között pedig fertőtlenítik a teljes strandot.

Csopakon 60 százalékkal drágult a belépő, de ingyenes a csúszda és az ugrálóvár

Csopakon a korai idősávban az úszók ingyen csobbanhatnak a vízbe, belépőt 8 órától 19 óráig kérnek. „A jegyárakat 60 százalékkal voltunk kénytelenek növelni a tavaly tarifákhoz képest. Igaz, ezért pluszszolgáltatásokat kapnak vendégeink, ingyenes lesz a csúszda és az ugrálóvár használata is” – tudtuk meg Béndek Edittől.

Az egyszeri belépésre jogosító felnőttjegy 1600, a diák- és nyugdíjas- 1000, míg a családi jegy (két felnőtt, négy gyerek) 5000 forintba kerül Csopakon. Az emelést az is okozza, hogy a járvány miatt 2000 vendégnél több nem tartózkodhat a strandon. A parton a strandolóknak egymástól ötméteres távolságot kell biztosítani, a vízben másfél métert. Jó hír ugyanakkor, hogy minden generáció közösen vakációzhat, a nagyszülők is együtt nyaralhatnak a kicsikkel, felügyelhetnek rájuk.

10, 20 százalékos árnövekedés a balatonfüredi strandokon

„A balatonfüredi strandokon (Esterházy, Kisfaludy) 70 millió forintos fejlesztést végeztünk a szezonnyitásig a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával” – mondta lapunknak Ágoston Ferenc, a Probio Zrt. üzemeltetési vezetője. Vizesblokkokat újítottak fel, családbarát szolgáltatásokat építettek baba-mama szobákkal. Az Esterházy strandon a vízbe vezető lépcsőket cserélték, az újak akadálymentesek. A Kisfaludy strandon 10, az Esterházyn 20 százalékos árnövekedés lesz 2019-hez képest, így a felnőttbelépők 1050 és 1700 forintba kerülnek a két fürdőben. „A Kisfaludy területén maximum 2200, az Esterházy strandon 1600 vendéget fogadhatunk. Bízunk abban, hogy a járványügyi helyzet pozitív alakulása júliustól további enyhítéseket tesz majd lehetővé” – tette hozzá Ágoston Ferenc.

Sajkodon egyelőre nem terveznek emelést

Az Aszófőhöz közeli, meseszép sajkodi strandon is a nyitás előtti utolsó simításokat végzik. „Egyelőre nem tervezünk emelést, ezt önkormányzati döntés nélkül nem is tehetjük. Ötszáz a felnőtt-, 250 forint a diák- és nyugdíjastikettek ára. Normál helyzetben 500 vendég jöhet be, a biztonsági szabályok miatt azonban ez most 110” – mondta Liebhauser György, a strand üzemeltetője. Mivel a járvány miatt jelenleg nem kell fizetni a parkolásért – a napi parkolójegy egyébként 1200 forint a Tihanyhoz tartozó fürdő előtt –, retró balatoni árakról beszélhetünk Sajkodon.

Minden balatoni strandon limitálni fogják a fürdőzők számát a biztonsági intézkedések miatt. A csillagok szerencsés együttállására is szükség lesz ahhoz, hogy senki ne maradjon fürdőzés nélkül a Balatonon. Ideális esetben júliustól enyhíthetnek a szabályokon.