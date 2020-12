Presztízs 2020 – Újabb távlatok az édes örökségnek – fotók

A 19. Kisalföldi Presztízs Díj újabb állomásra, Rábapatonára érkezett pénteken. Az elismerés követei a Tutti Élelmiszeripari Kft. újonnan elkészült raktárcsarnokába vitték házhoz, és adták át „Az év üzletembere” címet. Az eseményt Eperjes Károly Kossuth- és Jászai-díjas színművész szavai és szavalatai tették még emelkedettebbé.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az ünnepélyes eseményen megjelent Széles Sándor, a Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatal kormánymegbízottja, Bauer László, a Patent Csoport vezérigazgató-helyettese és Fábián György, a Kisalföldi Presztízs Díj kuratóriumi titkára.

A díjátadót Eperjes Károly, a megyei kötődésű színművész szavai, illetve a tolmácsolásában elhangzó Szabó Lőrinc- és Babits Mihály-költemények vezették fel. Ezt követően Széles Sándor örömét fejezte ki, hogy a Tutti Élelmiszeripari Kft. olyan vállalkozás, amely ma is a kezdetektől lerakott erkölcsi alapok és elvek szerint működik. Kifejtette, hogy az 1986-os alapítók Prohászka Ottó vezetésével sikeresen építették föl a vállalkozást, és az apáról lányra szálló irányítás Prohászka Andrea ügyvezető igazgató személyében a lehető legjobb kezekbe került. Elmondta, hogy az üzletasszony három gyermeke mellett negyvenesztendősen nem csupán továbbviszi az atyai örökséget, de újabb és újabb távlatokat nyit a vállalkozásnak. Kijelentette, hogy a Tutti ma Magyarországon az öt legsikeresebb élelmiszeripari cég egyike.

Ezután Bauer László méltatta a vállalkozás eddigi sikereit, majd a továbbiakra nagyszerű eredményeket, sikeres munkát kívánt a Tuttinak és vezetésének egyaránt. A beszédeket követően Prohászka Andrea, a Tutti Élelmiszeripari Kft. ügyvezető igazgatója átvette „Az év üzletembere” Kisalföldi Presztízs Díjat.

Az üzletasszony mindenek­előtt a kurátoroknak köszönte meg a meglepő elismerést, majd elmondta, nagyon büszke rá, hogy édesapja után – aki tíz évvel ezelőtt ugyanígy kiérdemelte „Az év üzletembere” Presztízs-díjat – most ő is megkaphatta. Kijelentette, hogy a legbüszkébb akkor volna, ha a jövőben az ő egyik gyermeke is elnyerhetné ezt az elismerést.

– Kezdetben, amikor átvettem a vállalkozást, voltak bennem kételyek, félelmek, de a 2020-as évben annyira felpörögtek az események, hogy ezek az aggályok egyszerűen eltűntek – mondta Prohászka Andrea. Az igazgató külön megköszönte családjának, férjének és jól felépített csapatának, hogy a nehéz pillanatokban, s különösen az idei nehéz időkben mellette voltak és minden felmerülő akadályt közösen tudtak leküzdeni.

– A Tutti elkötelezett a fejlődés mellett. Ennek legjobb példája az új, 2000 négyzetméteres kész­áruraktárunk, illetve az ehhez kapcsolódó közel 1000 négyzetméteres irodablokk, rendezvényterem és rendezvényterasz. Az új gépeket, technológiákat és egy 300 kWp-es napelemparkot is magában foglaló, kétmilliárd forintos beruházás mellett termelési területünk 500 négyzetméterrel fog gyarapodni. Tehát nemcsak a növekedésben, de a jövőben is hiszünk. Bizakodással tölt el bennünket, hogy 2020-ban a vírusveszély ellenére is 7 százalékos növekedést tudtunk megvalósítani. A munkát természetesen édesapám elvei szerint szeretném folytatni, de sok új, megvalósításra váró ötletem is van – mondta Prohászka Andrea, az idei „Az év üzletembere” Presztízs-díj büszke tulajdonosa.