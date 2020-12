Presztízs 2020 – A Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. az év agrárcége

A Kisalföldi Presztízs Díj agrártagozata kategória győztesének idén a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt.-t választották. A cég évtizedek óta tartó fejlődésével, integrációs tevékenységével érdemelte ki az elismerést.

A vállalkozás nyolcvan családnak nyújt megélhetést, további százötven gazdának pedig segítséget a termelésben. A társaság a megye jelentős és a Rábaköz egyik legnagyobb agrárcége.

Az ünnepséget a csornai premontrei rendház dísztermében tartották, a rendezvényen Eperjes Károly Kossuth-díjas színész Ady Endre verseit és karácsonyi üzenetét tolmácsolta a résztvevőknek.

A díjat Bóna Szabolcs, a rábapordányi társaság igazgatója vette át Pintér-Péntek Imrétől, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnökétől, illetve Derdák Gábortól, a megyei Nemzeti Agrárkamara vidékfejlesztésért felelős alelnökétől.

Pintér-Péntek Imre elmondta: a Presztízs-díj alapításakor nem hozták létre az agrártagozatot. A mezőgazdaság azonban van annyira fontos megyénk gazdasági életében, hogy díjazzák a kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalkozásokat. Idén már második alkalommal. Derdák Gábor kiemelte: a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. a Rábaközben az ágazat egyik legnagyobb munkaadója. Közel 80 család megélhetését biztosítja és 150 gazdálkodó számára nyújt segítséget a termelésben, értékesítésben. A zrt. az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlesztett, modern technológia és korszerű gondolkodás jellemzi gazdálkodását.

Bóna Szabolcs megköszönte munkatársainak, hogy lelkiismeretes hozzáállásukkal a cég kiérdemelhette az elismerést. Érzéseit is megosztotta a hallgatósággal. „Az alázat és a szolgálat az a két szó, ami eszembe jut. A gazdálkodókra ugyanis jellemző, hogy szolgálatot végeznek. Az embertársaik mindennapi élelmét teremtik elő és a teremtett világ kincseit is próbálják megőrizni. Ez a szolgálat legmagasztosabb megnyilvánulása és mindezt másként nem lehet csinálni, csak alázattal. Az alázatra rákényszerít bennünket a Teremtőnk, a környezetünk, a munkánk” – hangsúlyozta.

Bóna Szabolcs megköszönte a döntéshozóknak is, hogy a Presztízs-díj odaítélésekor gondoltak az agráriumra is. „Elértünk odáig, hogy a szakmánknak ismét lett presztízse. Teljesen mindegy, hogy milyen méretben gazdálkodunk, mi parasztok vagyunk. A paraszt pozitív kifejezés, hiszen egy olyan emberre mondjuk, aki együtt él környezetével, a teremtett világgal, próbálja felhasználni a tudomány és a fejlődés minden értékét és ezekkel együtt igyekszik megtartani a jövőnek azt a környezetet, amelyben gazdálkodik. Hiszem, hogy mindenki, aki mezőgazdasággal foglalkozik, az ezzel is foglalkozik. Ez a díj is visszaadja hivatásunk presztízsét és nem csak az elnevezése miatt” – jegyezte meg a díjazott cég vezetője.