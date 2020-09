Online térbe költözött a Ballagási Kiállítás

Szeptember 11–20. között rendezik meg a Ballagási Kiállítást.

A szervező Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara idén virtuális térbe költöztette a ballagási öltönyöket, tablófotósokat, sminkeseket, éttermeket. A gymsmkik.hu/ballagasikiallitas oldalon érhető el az a 3D-s tér, ahova körülbelül 3000 megyei ballagót várnak a kereskedők és szolgáltatók. A bemutatón Pintér-Péntek Imre, a kamara elnöke élő videóban üzente a diákoknak, hogy vigyázzanak a nagyszüleikre, hogy jövő májusban ők is ott lehessenek a ballagásukon. A járvány miatt virtuális térbe költöző Ballagási Kiállítás 3D-s helyszínét dr. Horváth Ildikó, a Széchenyi-egyetem VR Learning Centerének igazgatója mutatta be. Nyomtatott kiadvánnyal is készültek, a bemutatott kereskedelmi ajánlatokról Molnár Albert, a kamara kereskedelmi tagozatának elnöke azt mondta, úgy válogatták össze a kereskedőket és szolgáltatókat, hogy stílusból és árkategóriából is lehessen választani.