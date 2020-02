Okos megoldásokat vet be a győri Audi a logisztikában is

Az Audi Hungaria Zrt. a digitális átalakulás úttörője. A vállalat okos megoldásokat vet be nem csak a gyártás, hanem a logisztika területén is.

˝A digitalizáció számunkra nem egy felsőrendű célt jelent, hanem egy eszközt, amellyel még hatékonyabbá tehetjük folyamatainkat. Már ma is számos okos megoldást használunk a gyártásban, és továbbra is elkötelezettek vagyunk a digitális technológia használata iránt. A digitalizáció valamennyi területen támogatja munkatársainkat feladataik elvégzésében. Ez a hatékonyságnövelés tovább javítja versenyképességünket˝ – mondta Alfons Dintner, a vállalat igazgatóságának elnöke.

Az Audi Hungaria egy új digitális eszközt tesztel a logisztikai folyamataiban: a digitális polcfeliratokat. Az új megoldás az úgynevezett e-Ink-Display technológián alapszik, amelyet az e-könyvolvasóknál is megtalálhatunk. Amennyiben megváltoznak a feliratok, elnevezések, számok, vagy a polcokon lévő alkatrészek sorrendje, a logisztikai szakembereknek az új megoldásnak köszönhetően már nem manuálisan kell lekövetni a változásokat. A sürgős információkat is rövid időn belül meg tudják jeleníteni – például, ha egy alkatrész készletét felhasználták, és azt egy másik alkatrésszel kell helyettesíteni.

A technológia további előnyei: a digitális kijelzők mindig tiszták maradnak, nem termelnek papírhulladékot, és működtetésükhöz nagyon kevés energia szükséges. A magyar-német projektcsapat jelenleg a technológia továbbfejlesztésén dolgozik. Cél, hogy az eszköz teljesen automatikus aktualizálásra legyen képes. A technológia sorozatgyártásban történő jövőbeli használata is elképzelhető, más Audi gyártótelephelyeken is. A digitális polcfeliratoknak köszönhetően az Audi egy újabb lépést tett a papírmentes komissiózás felé: az audis munkatársak már ma is főként tableteket és kézi scannereket használnak az alkatrészek összeállításánál.

A digitális segédeszközök közül ez csak egy példa volt az okos megoldások logisztika területén való alkalmazására a prémiumgyártónál. Egy további példa a vezető nélküli szállítóeszközök (Fahrerlose Transportfahrzeuge – FTF) bevetése, amelyek önállóan szállítják az alkatrészeket az egyes munkaállomásokhoz. Ezeket többek között az elektromos motorok gyártásában használják az Audi Hungariánál. Lézerscannerek segítségével tájékozódnak a csarnokban, és találják meg az optimális utat. Ezt a nagy rugalmasságú megoldást algoritmusok és gépi tanulás teszi lehetővé. A rendszert egy „okos“ IT-rendszer működteti, amelynek köszönhetően az IT is egy átfogó képet kap a berendezések, a szállítóeszközök és a termék aktuális állapotáról.

Az Audi Hungaria célja, hogy konzekvensen haladjon a digitalizáció útján, ezáltal tovább növelje a folyamatai hatékonyságát, és támogassa munkatársait feladataik elvégzésében.