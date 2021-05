Mivel számolhatunk a munkaerőpiacon az újranyitáskor?

Naponta érkeznek a várt hírek az újranyitásról, enyhítésekről. A turizmus, a gazdaság élénkülése azonnal felvet egy fontos kérdést munkaadók a részére: hogyan és milyen munkaerőt találok? A munkaerőhiány a szezonális munkák beindulása és a határok nyitása miatt ismét itt kopogtat. A kiszámíthatatlanság miatt továbbra is fő szempont a rugalmasság és költséghatékonyság.

Ha szem előtt akarjuk tartani ezt a két faktort, akkor meg kell gondolnunk, hogy melyik foglalkoztatási formát érdemes választani a HR megoldások közül. Mivel a költségcsökkentés és a gyors munkába állás vagy éppen az időszakos termelési-, szolgáltatási leállás most a napjaink része, ezért – főleg a nyári szezonban – az iskolaszövetkezetek, nyugdíjas szövetkezetek tudnak leginkább az elvárásokra hatékonyan reagálni. A kölcsönzöttek foglalkoztatása további lehetőségeket hordoz a munkaerőhiány megoldására, amiről szintén szó esik.

A diákmunka, az iskolaszövetkezet általi közvetítés a következő lehetőségeket nyújtja egy cég részére, ha diákok foglalkoztatásában gondolkodik:

Szezonálisan vagy visszatérően munkaerőhiánnyal küzdő vállalkozás szinte azonnal, több területet is rövid időn belül le tud fedni a munkába álló diákokkal. Gyorsan tanulnak, a betanítás ezért könnyű velük fizikai vagy szellemi területen egyaránt. Szabadságolások és kieső munkaerő problémáknál is célszerű választás. Gyakori, hogy több nyelven beszélnek, ami a foglalkoztathatóságukat szélesíti. A turizmusban, HORECA szektorban a hétvégi munkák vagy pihenőnapi beosztás számukra rugalmasan kivitelezhető. Természetesen más munkaterületen, így raktári munka, leltározási feladat esetén vagy más fizikai munkánál is számolhatnak velük egész évben. Szintén a gazdaságos foglalkoztatást erősíti, hogy nincs munkaidőkeret. A megbízó számára költség csak a ledolgozott órák után keletkezik.

A diákfoglalkoztatás rugalmasságát, gyorsaságát mutatja az az eset, amikor nagyon rövid időn belül, több mint 50 fő diákra volt szükség egy projekt keretében. Amikor ilyen szoros határidővel, nagy létszámmal kell dolgozni, akkor a nyugdíjas munkavállalókkal vagy egyszerűsített foglalkoztatottakkal – munkaterülethez igazítva – jól, a partnerek elégedettségére meg lehet oldani az igényt– mondja Szenftner Balázs a Pannon-Work Zrt. észak-magyarországi régióvezetője.

Az utóbbi években tapasztalható, hogy egyre több cég érdeklődik gyakornoki program keretében foglalkoztatott diákok iránt. Érthető, hiszen így egy konkrét szakmai terület felé nyitott, már egy kevés szakmai tudással is felvértezett munkaerőt kapnak, akikkel hosszabb távon is tervezhetnek és a szakmai utánpótlásban is perspektívát adnak.

A munkaerőpiacot a munkaerőhiány jellemzi, ami a határok megnyitásával tovább élesedik. Sok partnerüknek ezt a kapacitás problémáját kölcsönzöttekkel, 3. országbeli munkavállalókkal oldják meg. Köztük vannak szakképzett munkavállalók is. További előny még, hogy a HR szolgáltató cég keretein belül ők minimális fluktuációval foglalkoztathatóak.

Országosan 16 irodával – köztük Győrben, Sopronban és Mosonmagyaróváron – működünk, tehát a partnerek számára a többirányú tapasztalon kívül, irodák, régiók közötti nagyfokú rugalmasságot is jelentünk. Ráadásul országos diák-, felnőtt adatbázissal rendelkezünk, így régiók közötti munkaerő átcsoportosításra is van mód.

Több mint 30 éves HR szolgáltatási tapasztalattal a háttérben a komplex szolgáltatást nyújtó Zrt. a múlt évben is bővült, szakember gárdája erősödött. Elmondható, hogy nagyon sok visszatérő parterünk van, akik kezdtek egy szolgáltatással, akár diák foglalkoztatással és a közvetítés, kölcsönzéssel folytatva, ma már rehabilitációs foglalkoztatási kérdésben, bérszámfejtéssel, HR adminisztrációs és munkajogi tanácsadással is ki tudjuk szolgálni – Fejezi be a gondolatsort Balázs, aki több tízéves Pannon-Work-nél szerezett tapasztalatával, régióvezetőként irányítja a győri, mosonmagyaróvári és soproni irodát.

