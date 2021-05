Minden tizedik pályaváltó a koronavírus miatt keres új szakmát – őket segíti az új kezdeményezés

A koronavírus miatt átalakult munkaerőpiaci viszonyok sokakat nehéz helyzetbe hoztak, ebből például a pályaváltás, átképzés jelenthet kiutat. A Profession.hu új, Emberi oldal nevű kezdeményezésével a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Munkaerőpiaci Szolgáltató Központját támogatva segíti a válság miatt a karrierjükben új irányokat keresőket. Egyéni és csoportos mentorációval, szakértői előadásokkal és kézzel fogható praktikus tanácsokkal is készülnek.

A Profession.hu rendszeres kutatásokkal vizsgálja a magyar munkaerőpiacot, a felmérések eredményei pedig egyértelműen rámutatnak, hogy bizonyos társadalmi csoportok nehezebben találnak a képességeiknek megfelelő munkát, mint mások. Ez a hátrányos helyzet egyaránt fakadhat aktuális élethelyzetükből, korukból, származásukból vagy egyéb adottságaikból. Az Emberi oldal kezdeményezése keretében az állásportál elismert szakértőket pénzügyileg támogatva, az említett hátrányos helyzetben lévő csoportoknak nyújt gyakorlati segítséget.

Kényszer-pályaváltók

2021 tavaszán az első támogatott csoport a koronavírus miatt pályát váltók lesznek. A Covid-19-világjárvány ugyanis alapjaiban változtatta meg a hazai munkaerőpiacot. 2020 tavasza óta rengetegen veszítették el munkájukat, a megváltozott helyzet sokakat arra kényszerített, hogy átgondolják a helyzetüket. A megnövekedett bizonytalanság miatt azok is aktívabbá váltak az álláspiacon, akik ugyan nem veszítették el a munkájukat, de átértékelték karrierterveiket a végbement változások hatására. Sokak számára ebből a nehéz helyzetből a pályaváltás, átképzés jelenthet kiutat.

A válság miatt új karrier irányokat keresőknek az állásportál a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Munkaerőpiaci Szolgáltató Központját támogatva segít. Az egyesület több mint két évtizede dolgozik a munkaerőpiacon nehéz helyzetben lévőkért, a Profession.hu-val közös új kezdeményezés keretében az állásukat vesztetteket, pályaváltókat hasznos információkkal, gyakorlati tanácsokkal, szakértői előadásokkal, csoportos és egyéni pályaorientációs és munkaerőpiaci mentorációval segítik majd.

„A pandémia első hullámában hoztuk létre azt az online munkapiaci mentorációs felületet, amelyen digitális formában, de mégis emberi arccal találkozhat az, aki munkapiaci válságba került, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, és annak partnerszervezetei által nyújtott, személyes munkaerőpiaci szolgáltatásának köszönhetően. A Profession.hu ezt a kezdeményezésünket indulástól felkarolta, és nagyon örülünk annak, hogy most tovább fejleszthetjük az együttműködést” – mondta el az együttműködésről Előd Ágnes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Munkaerőpiaci Szolgáltató Központjának vezetője.

Tízből hét embert érint

Ahhoz, hogy jobban megismerje a pályaváltókat, a Profession.hu a magyar munkavállalók és a hazai cégek véleményét is felmérte. A kutatás eredményei szerint Magyarországon 10-ből 7 ember váltott már pályát karrierje során. Tízből négyen ráadásul több alkalommal is kerültek ilyen helyzetbe.

A pályaváltásban felülreprezentáltak a szakközépiskolai, technikumi, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők, míg a többszöri váltás az érettségizetteket érinti leginkább. A nemek között nincs különbség ilyen tekintetben, a pályaváltás inkább korfüggő: 40 év felett már megnő a valószínűsége, hogy – akár többször is – váltás történjen egy munkavállaló karrierjében. A többségben néhány év alatt megérik a váltás gondolata: a legtöbben 1-5 év után váltottak, de gyakori az is, hogy valaki 5-10, vagy akár 10-20 évet is eltölt korábbi szakmájában.

A pályaváltók közel fele azért vált, mert elégedetlen a fizetésével. Minden negyedik pályaváltónak megszűnt a munkahelye, és az eredeti szakmájában nem talált állást. Minden tizedik esetben pedig a koronavírus-járvány miatt leálló szektorok kényszere szülte a pályaváltást. Ugyanilyen arányban fordult elő, hogy a gyerekvállalás utáni visszatérés miatt kellett új szakma után néznie a munkavállalóknak. Minden ötödik pályaváltó pedig azért módosított irányt, mert kiégett, és úgy érezte, muszáj mást csinálnia.

A legtöbben az értékesítés, kereskedelem, gyártás, termelés, adminisztráció és irodai munka, valamint a koronavírus-járvány által leginkább sújtott szektor, a vendéglátás, idegenforgalom területéről váltottak. A pályaváltók 31 százaléka olyan határterületek felé mozdult, ami valamiben hasonlított korábbi szakmájához. A válaszadók 27 százaléka a szakképzettséget, korábbi tapasztalatot nem igénylő pozíciók között keresett új irányt. De népszerű az átképzés is: a váltók 25 százaléka munka mellett vett részt valamilyen programban. Ha valaki belevág, maga a folyamat egyébként viszonylag gyors: a válaszadók közel fele maximum fél év alatt el tudott helyezkedni új választott területén.

„Kutatásunk eredményei szerint a pályaváltók többsége nem kapott segítséget pályamódosítása vagy átképzése során, és nem is rendelkezett információval arról, hogy egyáltalán honnan igényelhetett volna támogatást. Emberi oldal kezdeményezésünkkel, melynek keretében elsőként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkáját támogatjuk, ezen a helyzeten szeretnénk változtatni. Fontos számunkra, hogy a pályaváltás előtt állók minden szükséges információt és segítséget megkapjanak ehhez a komoly döntéshez” – mondta el Varga Balázs, a Profession.hu marketing igazgatója.

A pályaváltók 67 százaléka elégedett új szakmájával

A váltással elégedettek úgy érzik, kihozták az adott helyzetből a legjobbat, és megfontolt döntést hoztak. Többen bánják, hogy nem tették meg ezt a lépést korábban. Sokan pályaváltás közben jöttek rá, hogy mennyire megéri időnként váltani, ezért a későbbi váltásoktól sem zárkóznak már el – adott esetben további (akár önköltséges) átképzés árán is. Azok, akik nem elégedettek, általában a döntés kényszerűségét, illetve elhamarkodottságát említették a probléma forrásaként.

A pályaváltók 93 százaléka szerint a pályaváltás, átképzés teljesen új lehetőségeket és távlatokat nyit meg. 66 százalékuk szerint a váltás hátránya azonban, hogy nincs rá garancia, hogy az ember az új szakmájával elégedettebb lesz, 60 százalék szerint pedig ez egy mentálisan megterhelő folyamat. Éppen a fentiek miatt javasolt szakemberek – például a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkaerőpiaci mentorainak – segítségét igénybe venni hozzá, hogy minél jobb döntést hozhassunk meg.

Pozitív megítélés a kollégák és a munkáltató oldaláról is

A kollégák kevésbé befogadók a friss pályaváltóval szemben? A válaszadók harminc százaléka ettől tart, ám felmérésünk eredményei ezt egyértelműen cáfolják: a többség örülne a másfajta szemléletmódnak és friss lendületnek, amit egy pályaváltó a csapatba hoz.

A pályaváltókkal kapcsolatos benyomások a munkáltatók szemszögéből is pozitívak: a cégek döntő többsége szívesen alkalmazna olyan munkavállalót, akinek pályaváltóként az adott vállalat lenne az első munkahelye az új szakmájában. A cégek harmadánál dolgozik jelenleg olyan munkavállaló, aki átképzést követően helyezkedett el. Tízből hét cégnél pedig olyan munkavállaló is dolgozik, aki korábban kizárólag teljesen más területeken szerzett munkatapasztalatot. Megéri tehát pályaváltókat alkalmazni: a motiváció és az új nézőpont komoly előnyt jelentenek a hazai vállalatok véleménye szerint.

Így kaphat segítséget

Az Emberi oldal kampány weboldalán május 3-tól megtalálható minden olyan hasznos információ és kutatási eredmény, ami segíthet a pályaváltás iránti elköteleződésben, illetve az első lépések megtételében – legyen szó akár átképzésről, akár vállalkozóvá válásról. A tájékoztató tartalmak mellett egyéni és csoportos munkaerőpiaci mentorációra is lehet jelentkezni, illetve hamarosan megnyílik a regisztráció lehetősége is a Profession.hu és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közös, június 3-án tartandó online eseményére. Az esemény végén mindenki felteheti kérdését a témában, a részvétel ingyenes, de regisztrációköteles lesz, melyet az Emberi oldal weboldalán lehet majd megtenni.

A fentiek mellett az állásportál a koronavírus által leginkább érintett szektort, az idegenforgalmat és vendéglátást külön is támogatja: jelképes összegért, 1 forintért online feladható álláshirdetésekkel segíti elő, hogy a munka nélkül maradt szakemberek és hirdetők a lehető leghatékonyabban és leggyorsabban egymásra találhassanak.