Megszűnik az elvitelre vonatkozó kedvezményes áfa augusztus 1-től

Megszűnik a kedvezményes, ötszázalékos áfa augusztus 1-jével az elviteles vagy házhoz szállított ételek és italok esetében, ami az étteremzár idején a vendéglátósoknak jelentett komoly segítséget. Ezzel igyekeztek ellensúlyozni a szektort érintő negatív hatásokat. Az általunk kérdezett vállalkozók szerint elkerülhetetlen az áremelés.

A kedvezményes áfa lehetőségével tavaly november 14. óta élhettek a vendéglátó vállalkozások. Az áfakulcs a kormány döntése alapján 27-ről csökkent 5 százalékra, hogy enyhítse a járvány kedvezőtlen hatásait a vendéglátásban – olvasható a delmagyar.hu szombaton megjelent összeállításában.

A cikk kiemeli, vasárnapról a vendéglátó üzletek csak szolgáltatásnyújtás esetén alkalmazhatják az 5 százalékos áfát. Az elviteles vagy házhoz szállított étel és ital értékesítése nem szolgáltatásnyújtásnak, hanem termékértékesítésnek minősül, így erre a továbbiakban nem vonatkozik a kedvezményes adómérték – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján még a hét elején. Április végén kinyitottak a teraszok, majd május elején az éttermek zárt termei is a védettségi igazolvánnyal rendelkező emberek számára, mostanára pedig szinte minden visszaállt volna a régi kerékvágásba.

Nem oszt, nem szoroz

– A vendégnek ebenguba, mekkora ez az adó, az nem mindegy, hogy mi, vállalkozók mennyit fizetünk be. Eddig több maradt a zsebünkben, ami öröm volt a számunkra. Miután újra be lehet ülni az étterembe rendesen enni, nálunk visszaszorult az elviteles ételek mennyisége, a mi esetünkben ez nem oszt, nem szoroz. Egy pizzériának vagy hamburgerezőnek azért már kemény lesz, mert nem mindegy, hogy ezer forintból mennyi marad nálunk, 50-et vagy 270-et fizetnek be adóként – magyarázta Szeged egyik legnagyobb vendéglátósa, Frank Sándor a Fehértói Halászcsárda teraszán, ami a déli órákban lassan megtelt, de sokan tértek be elviteles ételért is.

– Erre is megvan persze az orvosság, árat kell emelni, ami elkerülhetetlen, mert mindennek megy fel az ára – folytatta a csárdagazda. Elmondta, a pontyfilé ára annyira megemelkedett, hogy leült tárgyalni a beszállítóval, mire ők meg elmondták, hogy náluk meg a gabona ára emelkedett meg jócskán, nehéz helyzetbe hozva őket is.

Hasonló, a vendégek számára kellemetlen következményekről számolt be a lapnak Bán Tamás, a Baan’s Kitchen hamburgerezőlánc tulajdonosa.

– Rendkívül rosszul érint minket a változás. Az elmúlt másfél-két évben nem volt lehetőségünk árat emelni, de az alapanyagok ára, a bérköltség folyamatosan növekedett, amit eddig az alacsonyabb áfa kompenzált. A legdrágább alapanyagunk, a marhahús ára 30-35 százalékkal emelkedett. Az árak magasak, infláció van, ezt a következő hetekben be kell áraznunk, azaz elkerülhetetlen az áremelés. A vendéglátás még mindig nem pörög a régi szinten, a mi profilunkban erős a fesztiválozás, azok is elmaradtak, a vendéglátás általánosságban leamortizálódott, ezért korainak tartom visszahozni a magasabb, eredeti áfakulcsot. Másfél évig voltunk rossz helyzetben, illett volna legalább addig meghagyni az 5 százalékos áfát – magyarázta a Délmagyarországnak Bán Tamás.