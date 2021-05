Megérkezett az LajtaPress első májusi száma

Lapozza fel online!

Nálunk is hódít az édesburgonya

Finom is, egészséges is, nem csoda, ha Magyarországon is egyre többen szeretik, sőt termesztik is a spanyolul batátának hívott édesburgonyát. Nálunk csak az utóbbi 15 évben ismerte meg a nagyközönség, de egy csapásra népszerű lett azok körében, akik odafigyelnek a táplálkozásukra.

Idén a Balaton a riviéra

Ha a járványhelyzet nem okoz nem várt meglepetést, megakasztva ezzel a közelmúltban elindult nyitást, akkor idén nyáron is kiemelkedő szezont zárhat a Balaton. Sőt, nem csak a magyar tengernél, hanem országos szinten is jelentős lehet a belföldi turista forgalom. Az már most látszik, hogy a kormány nyitásról szóló kommunikációjával párhuzamosan emelkedik a foglalások száma.

Gyermekeink védelmében: Mennyi időt legyen a gyermek a képernyő előtt?

