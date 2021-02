Mibe fektessünk be?

Mibe érdemes most befektetni? A Kisalföld szakértőket kérdezett.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Egy befektetés három jellemzője: a magas hozam, a likviditás, vagyis a gyorsan pénzre válthatóság, illetve a biztonság nem jár együtt. Egyszerre csak kettő érvényesülhet. Minél kevésbé biztonságos egy befektetés, annál nagyobb az esélye, hogy vesztünk rajta. Például azoknak a befektetéseknek, amelyek biztonságosak és magas a likviditásuk, általában alacsony a hozamuk – foglalta össze röviden Lakat Judit, a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Iroda győri tanácsadója. Arany, ingatlan, esetleg állampapír, régiség, biztosítás, bitcoin vagy más? Akár egy játék is lehet befektetés. Egy soproni apuka gyermekeivel szenvedélyesen gyűjti a legókat. Ezek között vannak olyan elemek, melyeket sokan keresnek, és ezért az évek során többszörösére nőtt az értékük.

– Akinek volt lehetősége pénzt befektetni, ingatlant, nemesfémet, drágakövet és értékes műtárgyakat vásárolt. A gyűjtők most sem tűntek el, csak alacsonyabb összegért vásárolnak. Középkategóriás festmények közül most többet adnak el, mint vesznek. A régi magyar festők művei persze jó befektetések, de nem az átlagember pénztárcájának valók. Értékbefektetés azonban gyökereink ápolása, nagyszüleink tárgyainak megőrzése is – fejtette ki Némethné Kovács Elvira régiségkereskedő.

A nagy kedvenc: ingatlan

– Akinek van ingatlana, egyben befektető is. Nem a legkönnyebben pénzzé tehető, hosszú távú, de kiváló befektetés. Például egy bő tíz éve Győrben 8 millió­ért vásárolt ingatlanon ma 24 millió forintért lehet túladni, a kiadásából pedig befolyhatott még 10 millió, ami évi 27 százalékos, szépnek mondható hozam – mutatott rá Csörnyei Tamás ingatlanszakértő.

A rejtélyes bitcoin

Az utóbbi időben hihetetlenül megnőtt az árfolyama a bitcoin digitális fizetőeszköznek (kriptopénznek), amelyet elektronikusan hoztak létre és tárolnak. Nem törvényes fizetőeszköz, mint a forint vagy a dollár, de világszerte elfogadják, pont azért, mert kormányoktól független. Mivel véges számú (körülbelül 21 millió darab lesz összesen) és nem lehet meghamisítani, kedvelik a befektetők. Bármekkora összegért vehetünk belőle, de jó tudni, hogy nagyok az árfolyam-ingadozások és így a kockázat is – elemezte nekünk Varsányi Károly, a digitalcash.hu szakértője.

Állampapír vagy számla?

Sokan várták a szuperkötvénynek nevezett Magyar Állampapír Pluszt, amely visszaváltható, biztonságos értékpapír, az átlagnál kicsit magasabb kamatokkal. Célszerű annak, akinek nincs túl sok pénze és nincsenek nagyobb pénzügyi tervei a közeljövőben. A postán is kapható. A koronavírus megjelentével kevesebben keresték, nyártól azonban folyamatosan emelkedett iránta az érdeklődés. Mára sikertörténet, a szuperkötvényből már több mint 270 milliárd forintnyit vásároltak. Keresztes Judit és Vaday Tamás, a Tepénzed.hu pénzügyi oldal munkatársai olvasóinknak azt tanácsolták: aki a minimális kockázatot szereti, az vegyen állampapírt. Bankban nem célszerű tartani a pénzünket, mert ma a költségek rosszabb esetben meghaladhatják a kamatokat, de ha az inflációval is számolunk, szinte biztos, hogy csökken a befektetésünk értéke.

Az örök arany

Sokan fektettek be nemesfémekbe a pandémia okozta bizonytalanságban, összegezte Németh István régiségkereskedő, a győri régiségvásárt szervező Antikexpo Kft. vezetője. Az ezüst ára hosszú stagnálás után megugrott, persze biztos, hogy ebben spekuláció is közrejátszott, hiszen a legfőbb felhasználó elektronikai iparnak kevesebb kellett. Mégis: az ezüst ára egy év alatt 30–40 százalékkal emelkedett, és továbbra is felfelé mozog. Az arany ára is felfelé ment, jelenleg egy 14 karátos törtarany egy grammjának felvásárlási ára 9–10 és fél ezer forint között mozog.

– Kis pénzért eleganciát: egy ezüstkanál háromezer forint, az aranyat pedig mindig el lehet adni. Nemrég beszéltem egy idős asszonnyal, aki megmutatta az aranyláncát, hiányzott belőle pár szem. Kenyérláncnak nevezte, mert a háború idején akkor adtak el belőle egy darabot, ha ennivalót kellett. Én is adtam a fiamnak aranyérmét azzal, csak élelmet vehet belőle – árulta el Németh István.