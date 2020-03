Levendulát termeszt a földmérő mérnök Máriakálnokon

Júniusban lesz Szedd magad! akció a máriakálnoki levendulaültetvényen. Hegyi Tamás termelő várja a közönséget. A gazda a Kisalföldnek elmondta, miként hasított ki birtokából 1,2 hektárt a lila növénynek.

Földmérő mérnök az eredeti végzettsége a máriakálnoki Hegyi Tamásnak. Méréssel ma már nem foglalkozik, de a földtől nem szakadt el: 12 hektáros birtokán gazdálkodik és éveken keresztül a szántóföldi növénytermesztés volt a fő tevékenysége. 2016-ban gondolt egy nagyot és azóta ő a kálnoki levendulás. Termékeinek márkaneve is ez lett, ez alatt hozza forgalomba szörpjeit, lekvárjait, süteményeit, a levendulavizet és -olajat. A Kisalföldnek elmesélte, miként jutott el a kukoricától és repcétől a lila növényig.

Biotermelés 1,2 hektáron

– Édesapámtól örököltem a föld és a gazdálkodás szeretetét. A mezőgazdaság mindig is érdekelt, így szívesen fogtam bele én is 2012-ben. Azt gyorsan beláttam, hogy a birtokméretet növelni már nem tudom, hiszen a társak mind erősebbek nálam és velük nem állhatom a versenyt. Ezért olyan növényt kerestem, amivel kis területen viszonylag jelentős árbevételt érhetek el. Pontosan kiszámoltam mindent és nagyon jó eredmények jöttek ki. Aztán az első évben tudatosult, hogy valahol hiba csúszott a számításokba, a valóság természetesen nem az, amit papíron látunk. A levendulát viszont megszerettem, jó kis növény, annak ellenére is, hogy sok vele a munka – beszélt a kezdetekről Hegyi Tamás. A gazda 1,2 hektáron mintegy 12 ezer tő levendulát telepített. Azt mondja, kapálni kell és a sorközt művelni, mivel gyomirtó szere nincs. Szükség van a metszésre és persze a végén az aratásra. Mellette gyümölcsfákat is telepített, a két táblát biotermelésre jelentette be. Várhatóan két év múlva kapja meg a biominősítést a Kálnoki Levendulás.

A sokoldalú levendula

A betakarítás után Hegyiék feldolgozzák a termést. Előbb azonban meghirdetik június közepén immár hagyományos fesztiváljukat, ahol Szedd magad! mozgalommal a közönség kezdi meg a virágszedést.

– Tavaly ezerötszázan jöttek el hozzánk, a termés csaknem tíz százalékát takarították be és vitték el saját használatra. A maradékot géppel aratom le és jó részét lepárlóüzembe viszem, ahol levendulaolaj és levendulavíz készül belőle. Egy kisebb mennyiséget szárításra teszek el. A szárazvirág felhasználása nagyon sokrétű. Készítünk belőle szőlős zselét, levendulás lilahagymalekvárt, szörpöt, süteményeket, vajas és sós kekszeket, de van levendulás fűszersónk is. Kísérletezgetünk, próbálkozunk mindig valami újjal és nagyon jó dolgok jönnek ki ebből. Ugyanígy a levendulavíz és -olaj is sokoldalú termék, van egy készítményünk, ami egyszerre tartalmazza az olajat és a vizet például. A napégéstől kezdve a migrénen keresztül a hámsérülésekig mindenre jó hatással van. Mi levendulaolajat teszünk a felmosóvízbe, a kutyánkat azzal fújjuk be, a hálómatracot frissítjük vele, de a vasaláskor a ruhákra is kerül – sorolta termékei jótékony hatását Hegyi Tamás.

Egyre népszerűbb a levendula

A Kálnoki Levendulás termékeket megtalálják az érdeklődők évente egyszer a levendulásban rendezett fesztiválon, illetve a közösségi oldalon is. „Vásárokra nem tudunk eljárni, az már nem fér bele az időnkbe. Leginkább így az interneten keresztül várjuk a megkereséseket, megrendeléseket és ott tudjuk megbeszélni a részleteket. Karácsonykor, illetve húsvétkor állítunk még össze ajándékcsomagokat, melyek nagyon népszerűek” – tette hozzá a termelő.

Hegyi Tamás úgy látja, a levendula és a levendulás termékek reneszánszukat élik. Az emberek visszatérnek tehát nagyanyáik praktikáihoz és egyre inkább kihasználják a növény jótékony hatásait. „Mondhatjuk, hogy egyre népszerűbb a levendula. Azt hiszem, kis tételben egyszerűbb a kezelése is, tehát akár otthon is lehet próbálkozni a termesztésével” – jegyezte meg a máriakálnoki levendulás.