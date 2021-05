Lapozza digitálisan a Rábaközpress legfrissebb számát

Ízelítő az újságból.

Ezt ne hagyja ki! Így hazudik a DK vérplazma ügyben

Home office: ilyen legyen a dolgozószoba!

A koronavírus-járvány miatt sokan hónapokat töltöttek otthon, és – ahogy mondani szokták – home office-ban dolgoztak. Számos cég a pandémia lecsengése után is preferálja az ilyen jellegű munkavégzést, így most annak jártunk utána, hogy mire érdemes lakberendezői szemmel figyelniük azoknak, akik továbbra is otthonról fognak dolgozni.

Így ünnepeljük a gyereknapot otthon!

Május utolsó vasárnapja csak a gyerekeké. Az alábbiakban azoknak nyújtunk segítséget, akik otthon igyekeznek csemetéjük kedvében járni, és megünnepelni a gyereknapot.

Júniustól fesztiválszezon a Balatonon

Bár a hazai nemzetközi gigafesztiválok most már biztosan elmaradnak, jó hír, hogy az ötmilliós oltottsági küszöb elérése után az előírások betartásával számos nyári fesztivált megrendeznek országszerte, így a magyar tenger partján, illetve a környező településeken is. Az előírások szerint a programokhoz, legyen az szabad- vagy zárt térben, szükséges a védettségi igazolvány, és a rendezvény jellegétől függően lesznek egyéb szabályok is.

A tej élet, erő, egészség laktózmentesen is

A Nemzetközi Tejszövetség 1957 óta minden év május utolsó keddjén tartotta a nemzetközi tejnapot, 2001-től azonban június 1. a tej világnapja. A minőségről, az élettani hatásokról, a fogyasztók elvárásairól és a világpiaci tendenciákról kérdeztünk tejtermékek gyártásában ismert szakembert és hormonális táplálkozási és életmód-tanácsadót.