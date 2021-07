Krajcár-tipp: Nevelj vállalkozó gyereket!

Szakértőnk, Fa Kinga pénzügyi tanácsadó ezúttal szokatlan felismerésre hívja fel olvasóink figyelmét. Az, hogy megtanítjuk gyermekünket spórolni, jó dolog, de tisztában kell lennünk azzal, hogy a kiszámítható zsebpénz adásával az alkalmazotti modell felé tereljük.

– Nincs semmi baj az alkalmazotti léttel, de mesélj arról neki, hogy egy alkalmazott a tudását és az idejét adja el, míg egy vállalkozó az ötletét – mondja tanácsadónk, aki maga is édesanya. – Miért nem mutatod meg a másik oldalt is, miért nem bátorítod, hogy nézze meg kicsiben, milyen vállalkozni? Milyen az, ha van egy ötlete, és utána az ötletét elkezdi megvalósítani? Milyen az, ha más módon jut pénzhez, mint a fix bevételek? Különösen fontosnak tartom a vállalkozói képességek fejlesztését abban az esetben, ha a gyermeked esetleg az iskolában nem érzi jól magát, nyűgnek érzi a padban eltöltött időt, csak rövidebb ideig tud koncentrálni, pedig egyébként okos, életrevaló. Ugye egy vállalkozó nem várja el, hogy fix havi bevétele legyen. Így ha ezt a zsebpénzre levetítem, ha a te gyermeked vállalkozó szellemű, és megteremted számára, hogy más módon is pénzhez jusson, nem fog ragaszkodni a fix pénzhez.

Javaslom, ne hirtelen válts a dinamikus zsebpénzre. Engedd, hogy egymás mellett is megismerje mindkettőt. Például, ha eddig kapott havi 4 ezer forintot, akkor egyezzetek meg, hogy a felét továbbra is megkapja, a másik felét vagy akár még többet is kereshet hozzá. Üljetek le és beszéljétek meg, hogy milyen lehetőségei vannak. Tisztázzátok, hogy a továbbiakban is mik lesznek azok a feladatok, amiket el kell végezni, például a saját szobában rend, virágöntözés. Biztasd, hogy járjon nyitott szemmel a ház körül és tegyen javaslatot, hogy mit csinálna meg, miért, mikorra és mennyiért. Tárgyaljátok meg a munkát, kelljen érvelnie, árat képeznie és határidőt mondania. Akár rendszeres feladatot is vállalhat, mondjuk a szelektív hulladék összekészítése és elvitele (hogy önállóan vagy segítséggel, nyilván életkorfüggő), hogy azt is megtapasztalja, „vállalkozóként” is el lehet érni folyamatos bevételt, és az is milyen jó érzés. Jó lehetőség, ha a használt ruhákat, megunt játékokat megpróbálja eladni esetleg az interneten. Esténként ne csak te mesélj, hanem meséltesd hetente többször te is! Vagy egy hétköznapi tárgyat válasszatok ki – akár tégla, lepedő, gemkapocs – és találjátok ki, még mire lehetne használni, szárnyaljon a képzeletetek. Még ha alkalmazott is lesz, ezek a játékos feladatok biztos nem válnak a kárára.