Közmunkás nélkül nincs kertészet

Két megyebeli településen is elfogyott a közmunkás, így az önkormányzatok leállították gazdaságaikat. Ott is csökkent létszámmal dolgoznak, ahol a program továbbra is működik.

Megkezdődtek a munkák az önkormányzati gazdaságok földjein is, megindult a szezon. Általános tapasztalat, hogy valamennyi községben csökkent a közmunkások száma, két helyen például „bezárt a bolt”. Kisbaboton és Rábaszentmiklóson nincs ember, aki a községi kertészetekben dolgozzon.

– Három-négy közmunkás dolgozott a gazdaságban. Ellátták a földeken a munkát és a baromfitelepet is működtették. Aztán elhelyezkedtek más munkahelyen, így senki nem maradt az önkormányzatnál – mondta a Kisalföldnek Barcza Tibor, Kisbabot polgármestere. Ugyanerről a helyzetről tájékoztatott érdeklődésünkre Németh Szabolcs, Rábaszentmiklós polgármestere is. Akik maradtak, jórészt idősebbek, ők a földműveléssel járó kemény munkát nem tudnák vállalni.

Rábacsécsényben viszont az eddigi rend szerint megy a munka. Kovács Teodóra polgármestertől megtudtuk, hogy tizenegy munkatársa van a gazdaságnak. A korábbi években elvégezték a szükséges fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket. Így most a szinten tartás a feladatuk. Foglalkoznak konyhakerti növényekkel, van gyümölcsösük, málnásuk, bodzásuk, a kertészet „vezető” növénye pedig a fűszerpaprika. A feldogozott termékek közül a csécsényi savanyúságok, szörpök igencsak kelendőek. „Bejáratott piacaink vannak, rendszeresen kínáljuk portékáinkat a csornai és a győri piacokon, illetve Rábapatonán is. Helyben is sokan vásárolnak tőlünk” – összegezte tapasztalatait Kovács Teodóra.

A csikvándi önkormányzat az elmúlt években komoly gazdaságot épített ki. Földeket művelnek, van feldolgozójuk, baromfifarmjuk. Kevesebb ember maradt náluk is, de dolgoznak. Kozma Tibor polgármester a munkaerőhelyzetről elmondta: volt idő, amikor harmincan-negyvenen is dolgoztak a gazdaságban. – Most tizennégyen vannak, így át kellett szerveznünk a feladatokat. A kertészeti tevékenység kisebb területen folyik, mivel kevesebb az ember hozzá. Emiatt nagyobb területen vetettünk gabonát. A feldolgozás működik, a baromfifarmon továbbra is folyik a tojástermelés és a -keltetés.

Kozma Tibor az értékesítésről kifejtette: a helyi piacon adnak túl az áru jó részén, de boltokba is szállítanak. Kérdésünkre hozzátette: az évek alatt kiépített rendszer állami segítséggel továbbra is működőképes maradhat. „Szükség is van rá, hiszen mindig voltak és lesznek is olyanok, akik önhibájukon kívül elvesztik munkahelyüket. Nekik ez egy lehetőség – ha nem is nagy jövedelemmel – a foglalkoztatásra” – vélte a csikvándi polgármester.

Mórichidán is folyamatos a termelés. László Attila polgármester elmondta: továbbra is az uborkatermesztés a fő profiljuk, kétezer méteres a kordonrendszer. A terményt a helyi konyha dolgozza fel, illetve az egyik környékbeli savanyítóüzembe szállítanak.