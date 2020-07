Kísérletek gyomirtó nélküli földművelésre

Alakult egy konzorcium, mely egy 3 éves projektkísérlet után objektív adatokat szeretne nyerni a kérdésre vonatkozóan. A kísérleteket három helységben 5–5 hektáros parcellákon végzik, az egyiken gyomirtó szer használata mellett, a másik táblán anélkül.

A projekt során három különböző növénytermesztő gazdaság három éven keresztül facéliát termeszt Mosonmagyaróváron és környékén. A különböző talajtípusokon, eltérő gyomviszonyok mellett egy 3 éves projektben objektív adatok nyerhetők arról, hogy érdemes-e gyomirtó szer nélkül termeszteni.

Konzorcium az egyetemmel

– Aki nem mezőgazdasággal foglalkozik, az is észreveheti, hogy a világ arrafelé halad, hogy a növényvédő szerek hatóanyagainak jelentős részét kivonják a forgalomból. Mi, helyi gazdászok egy konzorciumot alapítottunk az egyetem közreműködésével. Megpróbálunk olyan növénytermesztési folyamatokat létrehozni, melyeket hozzáadott vegyszer nélkül végzünk, igazodva a nemzetközi integrált növényvédelmi rendszerhez – kezdte beszélgetésünket Fazekas Imre, a konzorcium vezetője.

Méhészt is bevonnak

A vizsgált termesztéstechnológia kialakításában fontos szerephez jutnak olyan eszközök is, melyek segítségével a nagy területek is tisztán, gyommentesen tarthatóak. Beszereznek egy nagy érzékenységű fotóválogató eszközt is. A projekt alapvizsgálatán túl a konzorcium tagjaként szerepet vállal egy méhész is, aki a vizsgált területekre méheket állít be.

– Nagy öröm számunkra, hogy egy méhész is részt vesz a projektben. A facélia termékenységéhez szükség van a méhekre, a méhészek pedig bizonyos időszakban nehezen tudnak mézet termelni a facélia nélkül. Ha rendesen mézel a növény, akkor a gazda is reménykedhet – mondta el a Kisalföld kérdésére Fazekas Imre.

Vizsgálódnak

Győr-Moson-Sopron megyében jelentős hagyományai vannak a növény termesztésének, az együttműködés során elért eredményeket széles körben hasznosítani lehet majd.

– A vidékünk mezőgazdasága kiemelkedő. Tervünk, hogy minél többet tanuljunk egymástól. Jelenleg a gyomfelvételezések szakaszában vagyunk, minden parcellában zajlanak a vizsgálatok. Még ugyan nem elemeztük az eredményeket, az idő el fogja dönteni, hogy ez a nagymértékű növényvédőszer-csökkenés milyen hatással lesz majd a vetőmag-előállításra – tette hozzá a konzorcium vezetője.