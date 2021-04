Kisalföld Krajcár – Anita, a Kisalföld Krajcár következő résztvevője Felújításra gyűjt

Wertál Anita egyedül él szüleivel és kislányával, Reginával, így minden forint jól jön a házhoz. A Kisalföld Krajcár következő résztvevője épp ezért is gondolta úgy, hogy változtat eddigi életén és komoly spórolásba kezd.

Anita terve meghozta gyümölcsét, mert még ha egy kis segítséggel is, de nemcsak takarékoskodni tudott, de megszabadult egy káros szenvedélyétől is.

Wertál Anita egyedülálló édesanyaként él Kimlén kislányával, Reginával és idős szüleivel. Megtakarítási szokásait apró változtatásokkal kezdte, és mára már ott tart, hogy ennek köszönhetően leszokott a dohányzásról, és megtanulta, hogyan álljon ellen a kísértésnek, legyen az akár egy szép új ruha vagy épp egy finom falat.

– Úgy gondoltam, ha másokkal is megosztom, amit tanultam, akkor az általam használt tippek talán az olvasóknál is be- válhatnak. A környezetemben is sokan vannak, akik nehezen spórolnak, nem találták még meg azt a módszert, amivel könnyedén félretehetik a megtakarított pénzüket. Ezért is írtam, remélve, hogy egyedülálló édes- anyaként segíthetek. Mert jól tu- dom, hogy minden forint számít.

Váratlan kiadások

Anita eleinte a régi módszerekkel próbált félretenni, legnagyobb segítségének végül két YouTube-csatorna bizonyult, amelyeket gyakran nézett. Az ott található videós útmutatásoknak köszönhetően határozta el, hogy változtatni szeretne életén, épp ezért takarítói állását egy jobban jövedelmező gyári munkára cserélte, és tudatosan, előre tervezett kiadásait illetően.

– Rájöttem, hogy másképp is lehet élni. Megértettem, hogy hol hibázom el a pénzügyekkel kapcsolatos döntéseimet, és mit kell tennem ahhoz, hogy jobb anyagi helyzetbe kerüljek. El kellett kerülnöm a felesleges vásárlásokat, nem költhettem haszontalan dolgokra. Elkezdtem egy költségvetési naplót vezetni, amibe havonta leírtam a kiadásaimat és a megtakarításai­mat. Ennek segítségével jobban átlátom a pénzügyi helyzetemet – magyarázta.

Azonban még a legjobb tervekbe is hiba csúszhat. Májusra tervezte kislánya szobájának felújítását, ám egy baleset miatt édesanyja kórházba került, így annak költségeit kellett fizetnie.

– Édesanyám balesete után át kellett néznem a családi költségvetést, hogy tudjam, miből fogjuk fedezni a kórházi kiadásokat. Szüleim már idősek, ezért mindenképp fontosnak tartottam, hogy legyen egy biztos pont, ahová az esetleges kezelések, kórházi díjak összegét teszem, ezzel is elkerülve, hogy máshonnan vegyem el a pénzt. Az erre szánt összeget tárolom a bankkártyámon.

Csak megszokás kérdése az egész

Ahhoz, hogy elkezdhesse megtakarításait, több, addig szinte mindennapi szokásáról mondott le. Apró dolgokkal kezdte, mint például a csokoládé vagy a kávé, de kitartásának köszönhetően nemcsak pénztárcája lett vastagabb, hanem ő is egészségesebb lett. Sikerült leszoknia a dohányzásról.

– Egy 150 forintos csoki vagy egy automatában vett kávé nem nagy összeg. Úgy gondoljuk, belefér a napi költségvetésbe. Igen ám, de ha ezeket összeadjuk akkor a hónap végén már több ezer forint hiányzik a kasszából, ami nem ér annyit. Az egykori káros szenvedélyemről, a dohányzásról már ne is beszéljünk! Egyre drágább lett, ráadásul egészségtelen is, ezért is döntöttem úgy, hogy leszokom.Viszont az az összeg pedig, ami így nálam maradt, tökéletesen megfelel arra, hogy félretegyem és megszervezzek belőle egy nyaralást.

Emellett bevezetett egy újabb takarékossági módszert. Minden héten beletesz egy adott összeget a perselyébe, amit hetente növel. Tehát míg az első héten tíz forintot tesz be, a következő héten már húszat és ezt így növeli egészen az év végéig, amiből számításai szerint nem kevés pénz fog összegyűlni december végére.

Az élet nem csak a pénzről szól

Persze az élet nem csak a költségvetésből és a megtakarításokból áll. Éppen ezért döntött úgy, hogy létrehoz egy olyan megoldást, amivel könnyedén gyűjtheti a kirándulásokra, nyaralásokra szánt összegeket. Ezért igényelt SZÉP-kártyát, amelynek szabadidő-alszámlájára minden hónapban egy bizonyos összeget utal munkáltatója.

Nemrég pedig úgy döntött, hogy kislányával együtt külön angolórákat vesz, és a félretett pénz egy részét arra használja fel, hogy tudását gyarapítsa. Azonban a tanulás után is kell a pihenés, a kikapcsolódás, épp ezért a maradék összegből belefér egy fagyi vagy valami nyalánkság, de ez már csak a megérdemelt jutalom.