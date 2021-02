Kipróbáltunk egy győri csomagolásmentes boltot – Így kell készülni a bevásárlásra

Az még korántsem mondható el, hogy egyre-másra nyílnak a csomagolásmentes üzletek, de a vásárlók között egyre népszerűbb ez a bevásárlási forma. Kipróbáltuk, mennyi előkészülettel jár, ha nem akarunk több szemetet hazavinni a nagy bevásárlással.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A régióban összesen hat csomagolásmentes üzletről tudunk, egyről Tatabányán, kettőről Sopronban és december óta Győrben már három helyen vásárolhatunk saját dobozokba, üvegekbe. A legfrissebb győri boltba, a Kosárkába látogattunk el próbavásárlásra, hogy megnézzük, pontosan milyen előkészületekre van szükségünk ahhoz, ha ilyen üzletben szeretnénk száraz tésztát, lisztet, vagy éppen olajat venni.

Kiss Vera tulajdonos, üzletvezető decemberben nyitotta meg Győrben a Kosárkát. A bolt kínálata hatalmas zsákokban, hordókban érkezik, majd tároló edényekben, zsákokban, üvegekben várja a vásárlókat, akik számára manapság még élmény-vásárlásnak számít a csomagolásmentes boltba betérni. Nem kis odafigyelés kell ahhoz, hogy valaki mindent haza tudjon vinni, amit megkíván.

– Vannak csereüvegjeink, amiket díjmentesen el lehet vinni, szerencsére már többen is felfigyeltek ránk a környéken és a szemben lévő szelektív helyett ide hozzák be a kiürült befőttes üvegeket, amiket csírátlanítok, fertőtlenítek- mondja Kiss Vera tulajdonos.- Vannak, akik először bejönnek körülnézni, aztán hazamennek felpakolni a a vásárláshoz, de aki csak útközben ugrik be valami apróságért, annak papírzacskóban is oda tudom adni, amit szeretne, illetve helyi kézműves „örök-zsákjait” is árusítom.

Aki igazán tudatosan készül a bevásárlásra, viheti a saját edényeit, zacskóit, üvegjeit. Ezeket vásárlás előtt lemérik, majd a végén a mérlegelésnél levonják a súlyát. Mi üres savanyúságos, szirupos és paradicsom sűrítményes üveget, varrott zsákokat vittünk magunkkal, amikbe magkeverék, tökmag olaj, vörös lencse, házi keksz és saját összeállítású sütemény alapanyag került. Ez utóbbit kanalazva, rétegezve tehetjük az üvegbe, alkotórészenként lemérik. Mindenből annyit vihetünk haza, amennyire éppen szükségünk van, az üzletvezető szerint ez a folyamat tanítja meg az embereket a tudatosabb vásárlásra a halmozás helyett.

– Vannak akik úgy jönnek szappanért, hogy hozzák magukkal az újságpapírt és azt is örömmel látom, amikor valaki ugyanazt a bolti kekszes zacskót hozza magával és visz benne zsemlemorzsát, így második életet ad a „szemétnek”. Sokan vannak, akik a csinos tárolóikat hozzák magukkal, amiket megtöltve tesznek vissza a konyhaszekrénybe. Több idős vásárlónk kifejezetten azért szokott rá a boltunkra, mert innen csak annyi alapanyagot kell hazavinniük, amire ténylegesen szükségük van, így a maradék nem megy veszendőbe.

Mindenki más céllal keresi fel ezeket az üzleteket, legyen szó étel intoleranciáról, speciális diétáról, környezetvédelmi okokból, tényleges tudatosságról, vagy a helyi termelők támogatásáról.

– Az áru beszerzésénél nálam első helyen vannak a helyi termelők és kézművesek, második helyen a hazaiak és harmadik helyen a külföldi áru, mint például a kávé, vagy a rizs. Viszont ezek beszerzésénél is ügyelek rá, hogy ne nagy multikat, hanem kisebb kereskedőket, termelőket támogassak- mondta Kiss Vera.