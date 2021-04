Kevesebb a diákmunka

Jogosítvány, autófenntartás, zsebpénz, önálló(bb) élet. Ilyen és hasonló okok miatt vállalna diákmunkát sok fiatal. De van-e igény a munkájukra, mennyire szívesen foglalkoztatják őket most a cégek a pandémia idején. Mi a tapasztalata a diákoknak, munkaadóknak és a munkaerőkölcsönző cégeknek?

– Két munkahelyen dolgozom: itt hat órában, reggel 8-tól délután 2-ig, és a halászi pályán is gondnokoskodom – avat be a győ- ri Móra-iskola végzőse, Mátyás Dominik, akivel KC Struktur Kft. mosonmagyaróvári műhelyében találkozunk, ahol a fiatalember maszkokat szerel össze.

– Van egy autóm, egy kiskutyám, és nyáron külön szeretnék költözni. Ezekért dolgozom most, havi 350 ezer forintot is meg tudok keresni. A két munkahely mellett a tanulás is megfér, nem romlottak a jegyeim – fűzi hozzá határozottan a halászi diák.

A tizenegyedikes Németh Napsugárral is munka közben beszélgetünk. A fiatal lány jogosítványra gyűjt, emellett sok terve van, mire költené az itt megkeresett pénzét.

– Rugalmas munkahely, ha dolgozatot kell írnom, akkor nem jövök, máskor több órát tudok vállalni – mondja.

Rugalmas mindkét félnek

– A tevékenységünk a Covidhoz kapcsolódik: maszkokat gyártunk külföldre is. Így nekünk is fontos volt, hogy rugalmasan tudjunk munkaerőt alkalmazni, ez a diákok számára is megfelelő – hangsúlyozta Kállai Miklós, a KC Struktur Kft. ügyvezetője. Mint elmondta, a fiatalok betanított munkát végeznek felnőtt felügyelete mellett, az összeszereléstől a csomagolásig. 10–12 fiatalt foglalkoztatnak, akad, aki mindennap tud jönni.

Jelentős visszaesés

A diákmunkában és a felnőttmunkaerő-kölcsönzésben is hatalmas visszaesést okozott a koronavírus, a piacot pedig leginkább a bizonytalanság jellemzi mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon.

– Tavaly márciusban és áprilisban megközelítőleg 70 százalékot esett a piac, egyrészt a diákok nem mertek munkát vállalni, másrészt a nehéz helyzetbe került munkáltatók először a külsős foglalkoztatottaktól váltak meg. Azóta hullámvasúton ülünk, de megfigyelhető volt némi visszarendeződés is, a tanulók idén már kevésbé féltek a munkavállalástól. Egyre több középiskolás keres munkalehetőséget, de a feladatok között nagyon válogatni még mindig nem lehet – tudtuk meg Szenftner Balázstól, a Pannon Work megyei regionális vezetőjétől. A szakember azt is elmondta, hogy nem minden területre ugyanúgy hatott a pandémia, az élelmiszeriparban például fellendülés volt tapasztalható. A hipermarketekben és egyéb kiskereskedelmi üzletláncokban megnőtt az igény a munkaerőre, míg másutt ennek az ellenkezője volt érezhető. A megbízók rövidebb, átmeneti időre, de leginkább olyan diákokat kérnek, akik dolgoztak már náluk.

– Az élelmiszeriparban fellendülés volt, de a ruházati üzletek például teljesen leálltak a diákok foglalkoztatásával. A helyzetnek az online oktatás sem tett jót munkavállalói oldalról. A március 8-án bevezetett szigorítások pedig ismét nehéz helyzet elé állították ezt a területet is – részletezte Szenftner Balázs.

Nem volt alternatíva

– Tavaly a pandémia okozta piaci bizonytalanság nem tette lehetővé június-júliusig a diákok foglalkoztatását – vette át a szót Kovács Ádám, az Uni Smart Iskolaszövetkezet regionális vezetője.

– Iskolaszövetkezetünk foglalkoztatási adatai az előző évek átlagához képest több mint 70 százalékkal estek vissza 2020-ban. A gyakorlati, gyakornoki, irodai munkalehetőségek tavaly is népszerűek voltak. Szeptembertől beindult a gazdaság, de elsősorban a főállású munkaerő iránt nőtt a kereslet, a diákok számára az oktatás újrakezdésével kevésbé voltak munkalehetőségek. A meghirdetett állásokra is alacsony érdeklődés mutatkozott. Az online oktatás, a szülők féltő gondoskodása is eredményezte ezt – vélekedett a szakember. Hozzátette: „A tanulók egyre kisebb rétege szeretne diákmunkát vállalni, a számukra ajánlott bruttó órabérek (átlagosan 1000–1800 forint) sok esetben nem elég vonzóak. Bízunk benne, hogy a nyár kedvezőbb feltételeket támaszt.”