Juttatást is kínál az oktatás

Ősszel negyedszer indul Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző képzés a győri Audi Hungaria Általános Művelődési Központban (ÁMK). Az első évfolyam tanulói 2019 nyarán tettek sikeres záróvizsgát. Az oktatás részleteiről Anja Schmiedel-Paul-al, az intézmény szakképzési tagozatának vezetőjével beszélgettünk.

„A tanulók intézményünkben heti két napon sajátítják el az elméleti ismereteket, heti három napon pedig gyakorlati képzés történik a partnervállalatoknál. A duális szakképzés nagy előnye, hogy az elméleti tudás és a gyakorlati ismeretek jobban rögződnek a diákokban, mint egy hagyományos iskolai képzés során„ – mondta a tagozatvezető.

Az intézményben folyó képzés különlegességeként első helyen a nyelvi sokszínűséget emelte ki: „Az oktatás túlnyomórészt német nyelven zajlik, csupán néhány magyar vonatkozású modult tanítunk magyar nyelven. Emellett diákjainknak lehetősége van a németországi kultuszminiszteri konferencia angol nyelvvizsgájának megszerzésére, ennek érdekében üzleti angol órákat látogatnak.“

További sajátossága a képzésnek, hogy a sikeres záróvizsgát követően a diákok két képesítést kapnak: „egyrészt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara állami szakmai vizsgabizonyítványát – amelyet Németországban is el lehet ismertetni – , másrészt a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara „Német duális szakképzés külföldön“ elnevezésű legmagasabb szintű bizonyítványát, amely a németországi „Ipari és kereskedelmi ügyintéző“ képesítéssel egyenrangú“ – ismertette Anja Schmiedel-Paul tagozatvezető.

A gyakorlati képzés nyolc partnervállalatnál zajlik amelyek fogadják az iskola tanulóit, emellett kihangsúlyozta, hogy örülnek minden további érdeklődő vállalatnak, amelyek szeretnének velük együttműködni.

„Most két évfolyamon 18 fiatal tanul nálunk, mindannyian erősen motiváltak és szorgalmasak. Rövid idő alatt megbarátkoztak a német nyelvű szaktantárgyakkal is. Számomra nagy öröm velük együtt dolgozni“ – mondta majd hozzátette, hogy az intézmény a következő tanévben is elindítja a képzést.

Olyan fiatalok jelentkezését várják, akik érettségivel és kitűnő (B2/C1 szintű) német nyelvtudással rendelkeznek, valamint érdeklődnek az ipari vállalatok kereskedelmi folyamatai iránt.

Anja Schmiedel-Paul szerint diákjaik amiatt is különleges helyzetben vannak, hogy már a képzés ideje alatt megismerik a vállalat különböző részlegeit, ahol elméleti tudásukat a gyakorlatban is alkalmazhatják. „Az iskolai mindennapok is roppant változatosak, az oktatást színesítik a digitális eszközök, interaktív tanórák, workshopok, csapat- és projektmunkák“ – sorolta a további előnyöket.

„A képzés ideje alatti havi rendszeres juttatás és nem utolsó sorban a szakképző vállalatoknál kilátásba helyezett izgalmas álláslehetőségek szintén meggyőző érvek lehetnek.“

A szeptember 1-jén kezdődő képzésre február 28-ig várják érdeklődő fiatalok jelentkezését. A pályázatok benyújtására az intézmény honlapján található online jelentkezési felületen keresztül van lehetőség.