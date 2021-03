Járvány és boltzár – Az első fekete nap Győrben – fotók a bezárt üzletekről

Az üzletek többsége két hétre, március 22-ig bezárt. Tettünk egy kört Győrben, hogy megnézzük, mi az, amit nélkülözni kell két hétre.

Hétfőn léptek életbe az eddigi legszigorúbb járványügyi korlátozások Magyarországon. Az üzletek többsége két hétre, március 22-ig bezárt. Tettünk egy kört Győrben, hogy megnézzük, mi az, amit nélkülözni kell két hétre. Se cipőbolt, se ruhaüzlet, a fodrászat és a szépségszalon is zárva. Az élelmiszerboltok, patikák, drogériák, lottózók, dohányboltok, újságárusok és a szervizműhelyek viszont nyitva vannak. A vendéglátóhelyek elvitelre vagy házhoz szállítás miatt nyitva lehetnek. A maszkhasználat viszont mindenhol kötelező.

Az élelmiszerboltokban és a napi fogyasztási cikkeket értékesítő egyéb üzletekben vásárolhatunk, ide tartoznak az illatszert, drogériai terméket és a háztartási tisztítószert, vegyi árut árusító boltok is. A munkavégzéshez, mezőgazdasághoz és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat, eszközöket árusító üzletekben is vásárolhatunk. Tehát, ha szükségünk lenne például a járművünkhöz bármilyen alkatrészre, vagy felújítás esetén építőanyagra, barkácseszközre, akkor be tudjuk szerezni. Viszont a szórakoztató – például televízió – és háztartási elektronikai eszközöket árusítóknak be kellett zárniuk. Vehetünk állateledelt és takarmánynövényt is a kedvenceinknek, baj esetén az orvos és gyógyszertár is nyitva van számukra. A kertészeti árudában, a faiskolában és helyi termelői piacokon is válogathatunk kedvünkre a következő két hétben is.

Akinek horgászni támad kedve, beszerezheti a pecázáshoz szükséges eszközöket, ugyanis a horgászboltokra nem vonatkozik a korlátozás.

A gyógyszertárak, a gyógyászati segédeszköz boltok most is rendelkezésünkre állnak, de szemüveget vagy kontaklencsét is vásárolhatunk az optikai és látszerészeti üzletekben. Benzinkutakon, dohányboltokon és az újságosoknál is kint van a nyitva tábla. A szerencsejáték, a fogadás tiltott a korlátozás ideje alatt, kivételt képeznek ezalól a totózók és lottózók. A közlekedési és a szállítási szolgáltatások is üzemelnek, azaz taxival is utazhatunk. A magánegészségügyi szolgáltatások továbbra is üzemelnek – legyen szó akár fogorvosi vagy plasztikai beavatkozásról. Az online rendelés a következő időszakban feltehetően fel fog pörögni, a posta és a csomagküldő zavartalanul szállítja a csomagokat tovább. A bicikli- és járműszerviz, kölcsönzés folyamatos, a mezőgazdasági- és iparigép-szerviz, a háztartásigép-szerviz és az informatikai szolgáltatás is üzemel. A temetéseket is zökkenőmentesen lehet intézni. A különböző ruházati, textil- és lábbeli-kereskedéseknek viszont le kellett húzniuk a rolót. Villamos háztartási készülékre, bútorra, világítási eszközre vagy egyéb háztartási cikkre sem költik most két hétig az emberek a pénzüket, csak online.

A könyvtárak, könyvesboltok kapui bezártak egy időre, ahogy a papír-írószereket árusítók is. A korlátozások alatt zárva tartanak a játék-, óra-ékszer és használtcikk-boltok. Különböző sportszereket sem vásárolhatunk személyesen, viszont, ha valakinek horgászni támad kedve, beszerezheti a pecázáshoz szükséges eszközöket bármelyik horgászboltban, ugyanis rájuk nem vonatkozik a korlátozás.