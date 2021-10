Itt a karfiolszezon – Egyre kevesebben termesztik, pedig megéri

Kora reggel van, de már szorgosan dolgoznak a győrladaméri Szabó fivérek két és fél hektáros karfiolültetvényén. Naponta 120–140 ládát kell megpakolniuk. Októberrel beindult a karfiol és az egyéb káposztafélék szezonja.

– Bár a karfiol tagja a káposztafélék családjának, jóval több odafigyelést igényel, csak akkor terem bőséggel – emelte ki Szabó Péter termelő, aki testvérével, Balázzsal idén már a tizenegyedik szezont kezdte a földeken. A kilencvenes évek eleje óta gazdálkodnak, a fivérek nemcsak értik, szeretik is a munkájukat. Nyáron a mézédes dinnyét pakolják a ládákba, most a karfiol és a brokkoli érkezik futószalagon a kisteherautó rakterébe.

– A földeken, amiken gazdálkodunk, egyikünk szinte mindig megtalálható – vette át a szót Szabó Balázs, aki háromgyerekes édesapaként büszkén meséli, hogy a gyerekek is imádják a friss zöldségeket.

– A karfiol, a többi káposztaféléhez hasonlóan a viszonylag hűvös, párás időjárást kedveli. Fajtától függően legalább hetven-kilencven napra van szükség a kifejlődéséhez – tudtuk meg a fivérektől. – Kiskertekben kevesen próbálkoznak vele, mert kényes. Néhány ismerősnek szoktunk adni palántát, nekik általában sikerül. De sok múlik a fajtán is – mondta Szabó Péter.

Késett egy hetet

– Szeptember 7. körül indult volna idén a szezon, de egy hetet csúszott. A korai fajta mellé a következő is azonnal beérett – tette hozzá Balázs, aki szerint van kereslet a karfiolra, bár az elmúlt 10 évben némileg csökkent iránta az érdeklődés.

– Nem mindenki rajong a káposztafélékért, az éttermek, viszont kedvelik. Egyre felkapottabb az extrém kinézetű pagoda fajta vagy a színes – lila, sárga – változat. A legtöbben még mindig fagyasztva vásárolják – folytatta Péter.

Két és fél hektáron termesztettek idén karfiolt, a győrladaméri termelők a mennyiséggel és a minőséggel is elégedettek. A vásárlók az egy-két kilósakat keresik, de a rózsák akár háromkilósra is megnőnek.

Macerás növény

A Kisalföldön Győrladaméron, Dunaszigeten és a rábaközi térségben termesztenek nagy mennyiségben karfiolt a régióban. Országos szinten egyre kevesebben vágnak bele, mert macerás növény. Igény lenne rá, de nincs elég kínálat.

A testvérek szerint fontos a területválasztás, a fajta, az öntözés és a növényvédelem. Talán ezért is egyre drágább, év közben elérheti az 1000 forint körül kilóárat is.

Nem szereti a nagy meleget

– Augusztusban, szeptember elején már megjelenik a karfiol a boltokban, de nagy melegben nehéz termeszteni, ezért olyan drága. A főszezonja szeptember közepén, októberben kezdődik, onnantól az ára is szépen lassan csökken. Nálunk most ötszáz forint kilója, ez már egy elfogadható árnak számít – véli Péter.

A Szabó testvérek ugyan csak fehér karfiolt ültetnek, néha-néha belekeveredik más fajta is, idén több lila színű rózsát vágtak már le.

Néhány sorral arrébb kelkáposztát, lila és fehér káposztát termesztenek, valamint brokkolit. A szakemberek szerint kevésbé érzékeny, mint a karfiol, de kevesebb fogy belőle.

A gyerekek a legjobb tesztalanyok

– Arra törekszünk, hogy minél frissebben kerüljön a vevőhöz a zöldség. Az áruházláncokhoz is még aznap szedett árut viszünk. A frissesség és a minőség fontos, amit a vásárlók is értékelnek. Sokan nem fogyasztják ezeket a káposztaféléket, mert volt egy korábbi rossz élményük. Nekünk a saját gyerekeink a legjobb mércék. Szeretik levesben, főleg jó krémleves formájában, de rakottként is favorit – fejtette ki Balázs, akitől azt is megtudtuk, hogy a karfiol zsenge levele még nyersen is finom ropogtatnivaló.