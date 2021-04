Ismét a világ legjobbjai között a győri Széchenyi István Egyetem a THE rangsorában

Másodszor került a világ legjobbjai közé a Széchenyi István Egyetem az egyik legnagyobb nemzetközi minősítő szervezet, a Times Higher Education (THE) listáján, amely a felsőoktatási intézményeket gazdasági, társadalmi hatásuk és felelősségvállalásuk alapján rangsorolja. Van olyan kategória – a „fenntartható városok és közösségek” elnevezésű –, amelyben a top 200-ban található a győri universitas, mutatva, hogy nemcsak jó egyetem, hanem minden szempontból igyekszik megfelelni a fenntarthatóság kritériumainak is.

Ezt ne hagyja ki! Egy egész jogászhadserege van Erzsébetváros önkormányzatának, az eddig becsültnél is többet költenek jogi kiadásokra

A Széchenyi István Egyetem egyik stratégiai célja globális láthatóságának növelése, amelyben hatalmasat lépett előre az elmúlt években. Dr. Lukács Eszter oktatási rektorhelyettes elmondta: a hallgatói közösséget most már 55 ország fiataljai alkotják, a külföldi hallgatók száma meghaladja a 600-at, az angol nyelvi képzési programoké pedig elérte a 35-öt. Ebben a folyamatban jelent mérföldkövet az is, hogy az intézmény felkerült a két legnagyobb globális egyetemminősítő szervezet listájára. Az egyik a QS, amely alapvetően a kutatási és tudományos eredmények alapján készíti el évről évre rangsorát, s ezen 2019 óta szerepel a Széchenyi-egyetem – az idein a kelet-európai és közép-ázsiai régióban 28 helyet javítva már a 173. helyen. A másik a THE, amely tradicionális listája mellett idén harmadik alkalommal állított össze egy hasonlóan fontosat, a világ felsőoktatási intézményeit az ENSZ által megfogalmazott 17 fenntartható fejlődési cél alapján vizsgálva. A napokban publikált legfrissebb rangsorban a tavalyihoz hasonlóan ismét szerepel a Széchenyi István Egyetem.

„Tevékenységünket – amelyet már a modellváltás is segít – a tudásötszög modelljében végezzük. Ennek lényege az egyetem szoros kapcsolata az ipari, a kormányzati és a civil, egyházi, illetve médiaszereplőkkel, hangsúlyt fektetve a természeti környezettel való harmóniában való együttélés, a fenntartható fejlődés szempontjaira. A THE rangsorában elért kiváló eredmény újabb pozitív visszajelzést jelent ezen a területen, s azért is fontos, mert a külföldi hallgatók számára egyetemválasztáskor az egyik elsődleges szempont, hogy melyik intézmény szerepel a globális rangsorokban. A mostani helyezés így tovább erősítheti nemzetköziesítési törekvéseinket” – fogalmazott dr. Lukács Eszter.

Fotó: Májer Csaba József / SZE

A THE listájának készítői vizsgálták az egyetemeken folyó oktatáson túl az intézményi működés jó gyakorlatait és minden olyan egyéb tevékenységet, amely a szűkebb-tágabb környezetben is kifejti értékteremtő hatását, az ismeretterjesztéstől a kormányzati szakértő munkáig. Figyelembe vették az ENSZ által megfogalmazott fenntartható fejlődési célokhoz kapcsolódó olyan, az egyetem kutatói által jegyzett publikációkat is, amelyek szerepelnek a Scopus adatbázisban.

A Széchenyi István Egyetemet a világ 200 legjobb felsőoktatási intézménye közé sorolták a „fenntartható városok és közösségek” kategóriában, amely az erőforrásokkal való gazdálkodásról szól, ezenkívül vizsgálja az universitasok szerepét a közösségek örökségének fenntartásában és megőrzésében is, feltérképezve például a fenntarthatósággal kapcsolatos kutatásaikat és gyakorlataikat. Az intézmény ez alapján a nemzetközi felsőoktatás elitjébe tartozik a fenntarthatóság iránti elkötelezettségét tekintve, együtt például a Valenciai, a Bordeaux-i, az Aalborgi, a Turkui, valamint a japán Ritsumeikan és Oszakai Egyetemmel.

Fotó: Májer Csaba József / SZE

A győri egyetem kiválóan szerepelt a „tisztességes munka és gazdasági növekedés” kategóriában is, amelyben a 301–400. helyre sorolták, csakúgy, mint a Reykjavíki, a Salamancai, a Sao Pauló-i, a Sussexi és az Egyesült Arab Emirátusok Egyetemet. Itt a gazdasági növekedés motorjaként betöltött szerepét és munkáltatói felelősségét vették górcső alá, figyelembe véve a gazdasági témájú kutatásokat és a szakmai gyakorlatban részt vevő hallgatók arányát is.

A top 600-ba került a Széchenyi István Egyetem az „egyenlőtlenségek csökkentése” kategóriában, többek között a Luzerni, a Sao Pauló-i Szövetségi, a Tokiói Nemzetközi, a Sevillai, az Oszakai és a Floridai Nemzetközi Egyetemmel együtt. Ennél az intézmények társadalmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos kutatásait, diszkriminációellenes intézkedéseit, fejlődő országokból származó, illetve első generációs hallgatóinak arányát, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók és alkalmazottak számát nézték.

Az intézmény a „minőségi oktatás” kategóriában – egy sorban például a Bergeni, a Foggiai, a francia Pantehon-Sorbonne, a Ritsumeikan, a Tokiói Nemzetközi és a Nagojai Egyetemmel – a 601–800. helyre került, amelynél az ilyen témájú kutatásokon túl a gyermekkori, valamint az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzájárulást is tekintetbe vették. Előnyként értékelték az első generációs értelmiségiek képzését, illetve a tanító szakos hallgatók létszámát is.

A Széchenyi István Egyetem a „partnerség a célok eléréséért” kategóriában a világ legjobbjai között versenyezve, egy év alatt 200 helyet előrelépve a 401–600. helyén szerepel, olyan illusztris társaságban, mint többek között a Tamperei, a Pantheon-Sorbonne, a Cardiffi, a dél-koreai Ajou, a svéd Linnaeus és a Tajpeji Orvostudományi Egyetem. Ez a rangsor azt mutatja, hogy az egyetemek miként támogatják az ENSZ fenntartható fejlesztési céljait más országokkal, kormányzati és civil szervezetekkel való együttműködések, kutatások és az oktatás révén.