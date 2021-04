Ingázók és letelepedők – Versenyképes bérért jönnek Sopronba és Mosonmagyaróvárra

Rengetegszer olvashatunk a megyénkben tömegeket jelentő ingázókat érintő ügyekről. A munkaerő egy másik csoportjáról már kevesebb szó esik. Mi újság a Magyarországon belülről vagy a határain kívülről jövő vendégmunkásokkal?

Megyénkben évtizedek óta érezhető, hogy az ország számos részéből költöznek ide emberek, hogy szerencsét próbáljanak. Ha már ekkora távolságot megtesznek, sokuk egyenesen Ausztriában keres állást. Lényeges azonban az a réteg is, amely nyelvtudás hiányában vagy más miatt a környék gyáraiban, esetleg építőmunkásként keresi itt a boldogulását.

– A pandémia alatt is sok, hazánk más táján élő ember szeretne Sopronban és környékén munkát vállalni – mondta Orbán Aladár, a munkaerő-közvetítő és kölcsönző Jobb Job Kft. ügyvezetője. Elmondása szerint, míg néhány éve a vendégmunkások közel 70 százaléka az északkeleti országrészből érkezett, mára ők már csak a jelentkezők harmadát teszik ki. – Szinte az egész ország területéről vannak érdeklődők, Somogy, Zala és Baranya megyéből, a teljes keleti országrészből és még Pest megyéből is rendszeresen érdeklődnek itteni állások iránt az emberek. Nemrég egy vállalat csomagolói munkakört kínált, csak hölgyeket kerestünk. Minden várakozásunkat felülmúlta, hogy közel kétszázan jelentkeztek az ajánlatra – mesélte a szakember, aki új trendet is észrevett: sok vendégmunkás csak párban, ugyanabban az üzemben hajlandó munkát vállalni.

Határozott igényekkel érkeznek ide

– Amikor ez nem megoldható, hiába ajánlunk közös szállást, elállnak a lehetőségtől – mondta értetlenül az ügyvezető. Hozzátette, a koronavírus miatt rengeteg Ausztriában dolgozó vendégmunkás vesztette el állását, közülük sokan most arra törekednek, hogy a pandémia végéig soproni állást szerezzenek. A munkáltatók azonban ódzkodnak alkalmazásuktól, hiszen a járvány elvonultával ők valószínűleg újra a határon túl próbálnak majd munkát találni.

Klasszikus értelemben vett, külföldről érkező vendégmunkások is dolgoznak Sopron környékén. – Nagyobb részük az adott országban kisebbségben élő magyarok, akik gyakran magyarországi okmányokkal is rendelkeznek. Orosz, ukrán, román és szerb ajkú álláskeresők is megtaláltak minket a Kárpátalján, Erdélyben, illetve a Délvidéken élő magyar ismerőseik közvetítésével – mondta Orbán Aladár, aki szerint a vállalatok szívesen alkalmazzák a távolról jövő munkavállalókat, hiszen az ő családjuk messze van, emiatt rugalmasabb az időbeosztásuk, több túlórát vállalnak.

Nem csak dolgozni jött

Hét éve a vajdasági Nagykikindáról indult el szerencsét próbálni Nagy Ervin. A gépész- mérnök végzettségű fiatalember az SMR mosonszolnoki telephelyén talált munkát. – 2014 októberében költöztem ide, nem sokkal az egyetem elvégzése után, két év szakmai tapasztalattal a hátam mögött. Otthon kevés lehetőség volt, sok a jelentkező a szakmámban, versenyképes fizetés viszont nincs – hangsúlyozta Ervin, aki ideköltözése óta már családot is alapított.

Folyamatos a felvétel

Az SMR Hungary Bt. összes, mintegy 2450 munkavállalójából 350 vendégmunkás, akiknek egy része Északkelet- és Kelet-Magyarországról érkezik, de szerb és ukrán állampolgárokat is foglalkoztatnak kölcsönzött munkaerőként és saját állományban is.

– Tavaly év elején, a pandémia kezdetén bizonytalan volt a helyzet, voltak olyan kollégák, akik a távozás mellett döntöttek és hazautaztak. Ősszel mintegy 100–150 főt újra fel tudtunk venni, közöttük sokan voltak korábbi munkavállalók, akik visszajöttek, most is folyamatos a felvétel – fogalmazott Tóth Hajnalka, a megyében Mosonmagyaróváron és Mosonszolnokon is telephellyel rendelkező autóipari cég HR-vezetője. – Jó a tapasztalatunk a vendégmunkásokkal. Ukrajnából például jött állatorvos és tanár is, motiváltak, akarnak dolgozni. Beilleszkedésüket segítjük, a munkahelyen tolmácsot biztosítunk, a szükséges dokumentumokat a nyelvükre lefordítottuk. Brosúrákkal készültünk, hol tudnak vásárolni, egészségügyi szolgáltatást igénybe venni. Sokan közülük megtanulnak magyarul, a családjukkal itt telepednek le – fűzte hozzá a HR-vezető.