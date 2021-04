Hét év után alapmotort vált a SZEngine, a Széchenyi-egyetem hallgatói csapata

Rég jelentett be annyi jelentős fejlesztést a SZEngine, mint az idei online design freeze eseményén. Talán a legjelentősebb újdonság, hogy az idei szezontól nagyobb teljesítményű alapmotorra váltanak; mégis, a csapat számára az igazi kihívást nem ez, hanem az új fékpadberendezés megépítése jelenti. Hajas Balázs csapatvezető elmondta: bár a két projekt együttesen nagy terhet ró a tagságra, ezek elindítását nem halaszthatták tovább – már csak azért sem, mert a régi motor az Arrabona Racing Team új autójához nehezen illeszkedett volna.

Idén – a SZEnergy Teamhez hasonlóan – a SZEngine csapata is online tartotta évente szokásos design freeze eseményét, amelyen a működésüket támogató szponzorok, illetve ipari és egyetemi partnerek előtt mutatták be az erre évre tervezett fejlesztéseket. A YouTube-on élőben közvetített videóban elsőként dr. Hanula Barna, a győri Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Karának dékánja köszöntötte a nézőket.

„Felmerül a kérdés, van-e jövőjük a belsőégésű motoroknak. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy igen, hiszen még nagyon sokáig itt lesznek velünk hibrid hajtások formájában. Sajnos eddig a Formula Studentben csak belsőégésű és elektromos kategóriák léteztek, de ez megváltozni látszik a jövőben. Nagyszerű lenne elérni, hogy hibrid erőforrásokat is használhassuk az autókban. Ezáltal még több komplex mérnöki tudást sajátíthatnának el a hallgatók” – fogalmazott a dékán, aki arról is beszélt, hogy gyakorlat közben lehet a legtöbbet tanulni a szakmáról, ezért is érdemes csatlakozni versenycsapatokhoz.

„A Formula Student remek lehetőség a hallgatók számára, hogy szakmai tudásra és soft-skill képességekre tegyenek szert. Tapasztalatom szerint a legtöbb cég keresi a Formula Student-tapasztalattal rendelkező diákokat, így a versenysorozat ugródeszkát jelent az egyetemről a szakmai életbe” – fűzte hozzá dr. Hanula Barna, majd emlékeztetett, a legutóbbi teljes versenyszezon volt a SZEngine legsikeresebb évada az Arrabona Racing Teammel együttműködve, és arra készülnek, hogy idén folytatják ezt a remek szériát.

A köszöntőt követően a SZEngine konstrukciós vezetője, Hadarits Milán ismertette az idei fejlesztéseket. A legfontosabb változás, hogy a csapat új, 693 köbcentiméter lökettérfogatú alapmotorra váltott. A hallgatók úgy látták, hogy az így nyerhető többletteljesítménnyel nyernek annyit a köridőkön, mint amennyit a nagyobb tömeg miatt elvesztenének. A konstrukció további előnye, hogy a két kiegyenlítő tengelynek köszönhetően alacsonyan tartható a motor rezonanciája, ami finom járást eredményez. Erre szükség is lesz, ugyanis az Arrabona Racing Team idei autója önhordó vázra épül majd, amely sokkal érzékenyebb a motor vibrációjára.

„Ahhoz, hogy méréseket tudjunk végezni a motoron, a teljes fékpadi felépítményünk újragondolása kellett, főleg azért, mert a megnövekedett teljesítmény erősebb fékmotort igényelt. Az új berendezésnél a felfogatásokat úgy terveztük meg, hogy minden korábbi fejlesztésünkhöz illeszthetők legyenek, beleértve az előző generációkat is. A felépítmény még az előzőnél is kisebb befoglaló méretekkel rendelkezik, ami megkönnyíti a karbantartást. Tanszéki mérnökök bevonásával professzionális szellőzőrendszert is kialakítottunk, ami jelentősen csökkenti majd a zajkibocsátást” – mondta Milán, aki szerint már régóta itt volt az ideje a fékpadi installáció cseréjének, egy hosszú évek óta tartó folyamat érett be ezzel.

„2020-ra értünk el odáig, hogy minden alkatrészt legyártottak, ami a fékpadunkhoz kellett. Nem maradt más hátra, mint megépíteni, ennek most jött el az ideje” – hangsúlyozta a konstrukciós vezető.

A váltás a fékpadhoz hasonlóan a motornál is indokolt volt, ugyanis a csapattagok úgy érezték, a tavaly elkészült EVO7 motorral eljutottak az előző (még 2014-ben beszerzett) erőforrás fejlesztési potenciáljának végére. A forgattyúsházak is kezdtek elfáradni – sok éven keresztül szolgálták ki a versenyeket, teszteket. A levegőben tehát régóta benne volt a motorcsere, végül a döntés a tavaly augusztusában született meg. Akkor dőlt el az is, hogy a Formula Studentben bizonyított, viszonylag népszerű motor, a KTM 690 lesz az utód. Ennek ellenére az idei, 2021-es motort mégsem EVO8-nak, hanem SZEngine 690-nek fogják hívni. Hogy miért, azt Hajas Balázs, a SZEngine csapatvezetője árulta el.

„A Formula Student többi csapatával ellentétben SZEngine egyedi motorokat fejleszt. A többiek gyári blokkokkal versenyeznek, mi ehhez képest kiindulunk egy alapmotorból, apró alkatrészekre szétszedjük, bescanneljük, és átalakítjuk úgy, hogy az már aligha összetéveszthető az eredetivel” – jelentette ki érdeklődésünkre a SZEngine csapatvezetője. „Idén saját gyártmányként csak a perifériák, a szívórendszer és a kipufogórendszer készül el, így ennek a motornak a SZEngine 690 nevet adtuk, utalva arra, hogy az EVO8 jövőre már egy jelentősebb módosítás lesz” – tette hozzá.

A motorváltásban közrejátszott az is, hogy a csapat előző motorvezérlője kifutó széria volt, azaz a gyártó már nem tudta biztosítani sem a hardveres, sem a szoftveres támogatást hozzá. A SZEngine több lehetőséget is megvizsgált, végül a MaxxECU termékére esett a választás. Ennek azért van jelentősége, mert lehetővé teszi többek között az alapjárat-szabályozás használatát, valamint képes lesz önvezető módra is, ami 2022-től bizonyos Formula Student-versenyeken az indulás alapfeltétele lesz.

Hajas Balázs csapatvezető úgy véli, hogy különösen izgalmas időszakot él át most a csapat.

„Annak ellenére, hogy egy éve ilyenkor a tavaszi időszak milyen nehézkes volt, ősszel belevágtunk egyszerre két nagyobb projektbe is. Egyrészt motortípuscsaládot váltottunk, másrészt falig lebontottuk és újjáépítettük a fékpadunkat. Ez meglehetősen nagy kihívás a csapatnak, ami nem lenne egyszerű akkor sem, ha minden gyártó a járvány előtti hőfokon dolgozna, és mindenki szabadon járhatna-kelhetne a campuson… Választás elé kerültünk: vagy biztosra megyünk és csak a motorral foglalkozunk, viszont nincsen saját fékpadunk, nem tudunk tesztelni és mérni házilag, vagy a motornál idén csak kisebb optimalizációkat hajtunk végre, cserébe elkészül az új felépítményünk. Az utóbbi mellett döntöttünk, így nem lesz akkora előrelépés motor tekintetében, de stabil alapra tudjuk építeni a következő éveket” – zárta szavait a csapatvezető.