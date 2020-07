Harkai vasútállomás 1 forintért: érdeklődők vannak, konkrét ajánlat nincs

Több érdeklődő is volt, konkrét ajánlatot azonban egyik pályázó sem tett a használaton kívüli harkai állomásépület hasznosítására. Az egyforintos, jelképes havidíjért cserébe a bérlőnek vállalnia kell a felújítást.

– A GYSEV Zrt. idén áprilisban jelentette be, hogy havi egyforintos, jelképes összegért a vasúttársaság tizenöt évre bérbe adja a harkai állomásépületet. A felhívásra mintegy negyvenen jelentkeztek, közülük huszonheten írásban is jelezték, hogy érdekli őket az állomásépület hasznosítása. Többen a helyszínen is megtekintették az ingatlant, azonban egyelőre konkrét ajánlatot egyik pályázó sem tett – számolt be a fejleményekről a Kisalföld megkeresésére Rázó László, a GYSEV Zrt. sajtószóvivője.

Nyolc éve nem használják

Hozzátette, a vasúttársaság weboldalán jelenleg is letölthető a jelentkezési dokumentáció. Amennyiben konkrét terveket nyújtana be egy érdeklődő, természetesen a vasúttársaság is minden lehetséges eszközzel segítené a hasznosítás folya­matát.

A több mint 150 éves, szebb napokat látott harkai állomáson 2012 decembere óta szünetel a személyforgalom, azóta az épület sem funkcio­nál. A vasúttörténeti jelentőségű állomásépület újszerű hasznosítási elképzeléséről korábban a Kisalföld is beszámolt. Akkor Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója azt mondta: „A harkai állomás szép vasúttörténeti emlék, hűen tükrözi a XIX. századi vasúti típusépületek stílusát. Azért hirdettük így meg, mert az ingatlan hasznosítása nem szerepel a terveinkben, viszont azt sem szeretnénk, ha a bontás sorsára jutna. Bízunk abban, hogy egy bérleti szerződéssel hosszú távra megoldódik a sorsa.” A műemléki szakemberek és az építészek is láttak fantáziát a hasznosítási ötletben, hiszen az épület szépen tagolt és a tájban elfoglalt helye is alkalmassá teszi a kereskedelmi, szolgáltató és szállás jellegű hasznosításra.

Vállalni kell a felújítást

Annál is inkább, mert a 307 négyzetméteres állomásépület, valamint a hozzá szorosan kapcsolódó, ezer négyzetméteres földterület az épülő M85-ös gyorsforgalmi út közelében, a kópházi határátkelő szomszédságában helyezkedik el, Sopron külterületéhez tartozik. Ami óvatosságra intheti a jelentkezőket, hogy a jelképes bérleti díjért cserébe a bérlőnek vállalnia kell, hogy a jelenleg veszélyes műszaki állapotban lévő épületet megfelelő állapotba hozza, s ezt követően a bérleti időszak alatt folyamatosan karbantartja. Az épület 1861-ben készült, majd 1910-ben bővítették a második emeleti épületrésszel. A vasúttársaság a bérlő rendelkezésére bocsátja az épület műszaki dokumentációját.