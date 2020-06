Halászin gyártják a szelepeket a magyar lélegeztetőgéphez

Rekordgyorsasággal hozott létre lélegeztetőgépeket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A hazai fejlesztésből és a gyártásból egy megyei vállalkozás is kivette részét. Ujváry Gergely, a Hafner Pneumatika Kft. igazgatója szerint a felkérés hatalmas lehetőséget és kihívást is jelentett.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem több karának együttműködése révén rekordgyorsasággal született meg állami felkérésre az a lélegeztetőgép, amelynek elindult az első ezerdarabos sorozatgyártása. Ebből a projektből egy megyei cég, a Hafner Pneumatika Kft. is aktívan kivette a részét. A halászi vállalkozás nagy szerepet tölthetett be a világszínvonalú eszköz fejlesztésében. Ők biztosították a berendezéshez szükséges létfontosságú alkatrészek, az oxigénszelepek fejlesztését és gyártását, ezzel is hozzájárulva a koronavírus elleni harchoz.

– A kutatásban részt vevő egykori évfolyamtársam keresett meg áprilisban a BME-ről, hogy nagyon rövid határidővel szükség lenne különféle szelepekre a leendő, hazai fejlesztésű lélegeztetőgépekhez. A felkérés hatalmas lehetőséget, de kihívást is jelentett. Gyártottunk már szelepeket hasonló alkalmazáshoz, így rekordidő – tulajdonképpen néhány hét – alatt hoztuk létre együtt a megoldást a géphez, amit már orvosok is teszteltek. Egy olyan kiváló berendezés született, ami méri a tüdő ellenállását, és ennek függvényében segíti vagy adott esetben teljes mértékben biztosítja a páciens légzését, illetve regenerációs beállításokkal is rendelkezik, továbbá az oxigén adagolása, keverése szintén nagyon pontos – tudjuk meg Ujváry Gergely ügyvezetőtől.

A közel száz munkatársat foglalkoztató halászi cégnél az orvosi eszközhöz három típusú szelep készült. Gyakorlatilag egy hét alatt fejlesztették ki a prototípusokat. Egyedi keverő-, elzáró- és nyomásszabályozó szelepet alkottak az egyetem kritériumainak megfelelően.

– A folyamatban vezetőfejlesztőnk Burján Tamás, a minőségbiztosítási vezető Zorkóczy Ákos. A beszerzésnél Novák Henrietta, az értékesítés terén Farkas László, valamint Kozma Attila termelésvezető és Süly Péter technológiai menedzser segített sokat. Egy hasonló berendezés fejlesztése évekbe is telhet, itt viszont néhány hét alatt minden alkatrész összeállt a BME fejlesztői csapata, illetve mintegy tucatnyi vállalkozás jóvoltából. Kollégáimmal nagyon sokat dolgoztunk, hogy időre elkészüljünk – fejtette ki az ügyvezető.

A Hafner Pneumatika egyébként közel harminc éve gyárt szelepeket a járműipartól az élelmiszeriparig, a gyógyszeripari megoldások mellett például olajfúró tornyokba is. Ujváry Gergely arról is beszélt, hogy alapvetően kevés a hazai gyártású orvosi eszköz. A mostani szükséghelyzet azonban bebizonyította, hogy nálunk is lehet kiváló minőségű berendezéseket fejleszteni és gyártani.

– Szerencsére a szükséges alapanyagokat nem Kínából, hanem Európából kapjuk. Ugyan Olaszországból közel két hónapra leállt a szállítás, de erre időben felkészültünk, így a gyártás sem került emiatt veszélybe. A járműipar és így az automatizálás visszaesése miatt volt ugyan rendelés­kiesésünk, de a lélegeztetőgéphez szükséges szelepek gyártása ezt kompenzálta – búcsúzott az ügyvezető igazgató.