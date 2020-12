Gyorsforgalmi úton lehet közlekedni Sopron és Győr között – Fotók, videók

Az M85 autóút Csorna – Sopron közötti szakasza 51 km hosszon 2×2 sávos autóútként épült középen szalagkorláttal, leállósáv nélkül, 24,60 m koronaszélességgel és 2,50 m stabilizált padkával. Az úton a megengedett sebesség 110 km/h.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A beruházásnak köszönhetően 45 percre csökken a menetidő Győr és Sopron között

A Csorna-nyugat csomóponttól 30 perc alatt elérhető Sopron

17 település mentesül az átmenő forgalomtól

Megépült 21 felüljáró, 19 aluljáró és egy vasúti híd, valamint 3 pihenőhely

Elültettek 476 750 db cserjét és 2 885 db sorfát

Az M85-ös autóút kivitelezése az enesei elkerülő szakasz építésével 2008-ban kezdődött, legutóbb a csornai elkerülő szakasz készült el, amelyet 2017 decemberében adtak át a forgalomnak.

A szerdán átadott 51 kilométeres szakaszon 5 különszintű csomópont (Kapuvár, Fertőendréd, Fertőszentmiklós, Nagycenk, Sopron-kelet) létesült, és teljes értékű csomóponttá építették át a Csorna-nyugat csomópont. A csomópontoknál kiépített 10 db alcsomóponti körforgalmakon kívül további 5 körforgalmú csomópont is segíti a gyors és biztonságos haladást.

A beruházás részeként megépült 21 felüljáró, 19 aluljáró – melyből 2 db az autóutat és a GYSEV vasútvonalat is keresztező vadátjáró -, valamint 15 közúti és vasúti keretműtárgy, de épült a 15. sz. GYSEV vasútvonalon az autóút fölé egy acélszerkezetű vasúti híd is.

A szakaszon Babótnál egy komplex pihenőhely épült, egyelőre üzemanyagtöltő állomás nélkül, valamint kiépült a Széchenyi egyszerű pihenőhely Fertőszentmiklósnál és egy időszakos üzemelésű, mobil technológiájú tengelysúly- és össztömeg mérőállomással kombinált egyszerű pihenőhely Kópházánál.

Az új autóúti szakasz és a térség országos közutainak üzemeltetését az új nagycenki üzemmérnökségi telep fogja ellátni.

A beruházás számokban

A kivitelezés során 6,7 millió m³ töltésanyagot mozgattak meg, 604 251 tonna aszfaltot építettek be és 1 165 darab előregyártott vasbeton hídgerendát építettek be összesen 24 778.4 folyóméter hosszban, melyből a legrövidebb 9,80 m, míg a leghosszabb 39,80 m hosszúságú volt. Elültettek 476 750 darab cserjét és 2 885 darab sorfát, valamint megépítettek 113,5 kilométer vadvédő kerítést is.

Az autóutat a szerződésben szereplő befejezési határidő előtt, a koronaélek között adták át a forgalomnak, így kisebb munkálatok, a vadvédő kerítés véglegesítése, valamint a mérnökségi telep befejező munkálatai még előfordulhatnak. A Hutbájt pihenőnél a mosdókon január közepéig dolgozik a vállalkozó.

Nagy Róbert, a NIF Zrt. vezérigazgatója az M85-ös út folytatásáról azt mondta, hogy a Sopron-kelet és Fertőrákos közötti 6,4 kilométeres szakaszon jelenleg a pályaszerkezetet építik.

A Fertőrákos és a magyar-osztrák határ közötti szakaszon az épülő alagút bal oldali járatát novemberben elkezdték fejteni, a befejezési határidő 2024 június vége.

Díjfizetés január 1-től

Az 51 kilométer hosszú szakasz 2021. január 1-jétől lesz díjköteles az e-matirca rendszerben, azonban felhívjuk különösen a Sopron felől Győr irányába közlekedők figyelmét, hogy az M85 autóút már forgalomban lévő szakaszai – ahogy eddig is – díjkötelesek, így a Csorna-nyugat csomóponttól (Farádtól) Győrig díjat kell fizetni az úthasználatért. A megtett úttal arányos (HU-GO elektronikus útdíj) díjszedési rendszerben a szakasz az átadást követően egyelőre ingyenes marad.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a megfelelő közlekedési infrastruktúra elengedhetetlen a jól működő, eredményes gazdasághoz. A most elkészült több mint 51 kilométeres útszakasz a térségben élő családok biztonságos közlekedését és a helyi vállalatok sikerét szolgálja.

Gyopáros Alpár, a Modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Kapuvár és Csorna térségének fideszes országgyűlési képviselője az út népesség megtartó erejét emelte ki a közlemény szerint. Úgy vélte, azok az emberek, akik a Kapuvár és térségében lévő 17 kistelepülés valamelyikén élnek, az úttal időben közelebb kerülnek a megyei jogú városokhoz, amellyel helyben maradásra lehet ösztönözni őket.

Barcza Attila, Sopron és térsége fideszes országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy a város és térsége évtizedek óta várja, hogy összeköttetésbe kerüljön Győrrel egy négysávos úton, amellyel nemcsak gyorsabb lesz a közlekedés, hanem új gazdasági lehetőségek is megnyílhatnak.

Farkas Ciprián, Sopron polgármestere elmondta: az úttól turizmus- és gazdaságfejlesztést várnak. „Ez az út nem csak egy aszfalt csík, nekünk a fejlődés útját jelenti. A jövőbe vezet” – fogalmazott.

Nagy Róbert, a NIF Zrt. vezérigazgatója az M85-ös út folytatásáról azt mondta, hogy a Sopron-kelet és Fertőrákos közötti 6,4 kilométeres szakaszon jelenleg a pályaszerkezetet építik.

A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF Zrt. beruházásában valósult meg. A kivitelezést a Csorna-nyugat és a Fertőendréd Csomópont között a STRABAG Építő Kft., STRABAG AG és a Belfry PE Kft. alkotta STR-B M85 Konzorcium, a Fertőendréd csomópont és Nagylózs között az EuroAszfalt Kft., a SWIETELSKY Magyarország Kft. és Betonútépítő Zrt. közös ajánlattevők, míg Nagylózs és Sopron-kelet között a DÖMPER Kft. és a Subterra Raab Kft. által alkotott DS Konzorcium végezte nettó 153,2 Mrd forint hazai költségvetési forrásból. A terveket a BIMLAB Mérnökiroda Kft., a FŐMTERV Zrt. és az UTIBER Közúti Beruházó Kft. készítette, míg a mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat a VIKÖTI Kft., FŐBER Zrt. és az ECO-TEC Kft. alkotta SCARBANTIA Mérnök Konzorcium végezte.

Korábbi cikkeink a témában: