Győrben készült – Rába luxusautója volt az utolsó magyar királynak

Emlékezzünk, és legyünk büszkék: Győr is gyártott személy­autót.

A Rába gépkocsik az első világháború előestéjén mutatkoztak be a világnak: Grand típusból 167 darab készült, ebből 96 a hadügyminisztérium részére, a többi javarészt cégek birtokába került, csak kevés jutott magánkézbe, így például Hubay Jenő zeneszerző tulajdonába. Az Alpha típusból tízet gyártottak. A Rába személy­autók leghíresebb tulajdonosa IV. Károly magyar király volt, aki egy különleges, luxuskivitelű, 1918-ban gyártott Grandot birtokolt.Győr várossá válásának 750. évfordulóját ünnepeljük idén. Most induló sorozatunkban azt mutatjuk be, hogy milyen különlegességeket adott Győr a világnak.

Sorozatunkban elsőként a Rába automobil nyomába eredünk. Szabó János negyven évig dolgozott a Rába-gyárban, mint vezető járműkonstruktőr ment nyugdíjba 2013-ban, jelenleg pedig a budapesti Közlekedési Múzeum Rába-anyagait gondozza. A Rába honlapja és Szabó János segítségével elevenítjük fel a Rába személyautók történetét.

A történet a cégóriás 1896-os alapításával kezdődött. Az első nemzetközi sikereket a vasúti kocsik gyártása hozta meg a vállalatnak, az 1900-as párizsi világkiállításon is bemutatkozó cég megbízást kapott a londoni metró szerelvényeinek elkészítésére. Magyarországon a századforduló idején rohamos fejlődésnek induló közúti közlekedés és járműgyártás területén is úttörő munkát végzett a gyár. 1904-ben az elsők között alkotta meg saját közúti motoros jármű koncepció­ját, egy gőzmotor hajtású automobilt, bár a megvalósulásról nem maradt fenn dokumentum.

Világelső közúti jármű

A következő évben már világújdonsággal jelentkeztek a Bécsi Nemzetközi Autókiállításon, bemutatva a világ első mechanikus négykerék-hajtású és -kormányzású közúti járművét, melybe már benzinmotor került. Ludwig von Tlaskal vezérkari százados tervei alapján készült. A különleges benzinmotoros jármű akár öt pótkocsi vontatására is alkalmas volt, kocsinként kéttonnás teherrel. A katonai célokra tervezett vontató az összkerékkormányzásnak köszönhetően a legnehezebb terepeken is lehetővé tette a szállítást. A vállalat ekkor a Csonka-féle postaautók gyártásba is bekapcsolódott, 1911-ig 95 példány alváza készült el.

Nagyjából összesen 200 automobilt gyárthatott a század első évtizedében a gyár, mert az 1913 novemberében felfektetett autó-nyilvántartó könyv a 200-as motorszámmal kezdődik.

Praga-licenc alapján

Az 1913-ban bejegyzett Rába védjegy először a V típusú teherautókon, később a Grand, Alpha személyautókon jelent meg. Az 5–15 lóerős Alfa kiskocsik első tízes szériáját 1914-ben gyártották. A két- és négyszemélyes autókat polgári használatra tervezték, a háború kitörését követően a hadsereg igényeihez jobban illeszkedő hatszemélyes Grand típusok kerültek előtérbe. Az I. világháború évei­ben a járművek katonai ütegparancsnoki, léghajókísérő és sebesültszállító karosszériával készültek. A Grand személygépkocsi polgári változatai is sikeresek, az 1913-as Alpesi Túrán és az 1914-es Kárpáti Túrán is díjat nyertek. A V típusú szubvencionált teherautóból 1918-ig csaknem 300 darabot vásárolt a hadsereg.

– A Rába- és a csehországi Praga-gyár tulajdonosa közös volt, így készülhettek Frantisek Kec koncepciója és a Praga gépkocsik licence alapján a győri gyárban a Rába személyautók. A terveket a csehektől kapták, német felirattal. Ne felejtsük el, hogy a Monarchia idején vagyunk. Az első autók 1913-ban gördültek le a futószalagról, majd minden évben készült pár darab. Például 1915-ben 30, 1916-ban 18 és 1918-ban is 36, de ezek egy részét már a románok vitték magukkal mint hadizsákmányt. Megérkezett ugyanis közben a világháború – avat be minket a győri személyautó-gyártás históriájába Szabó János.

Királyi autó

Azért 1925-ig sorra készültek az autók, az utolsó három pedig 1930-ban, de a megváltozott gazdasági és politikai helyzet miatt bealkonyult a győri személyautó-gyártásnak. IV. Károly magyar király sem élvezhette luxusautóját, legalábbis nem maradt róla feljegyzés, hogy használta volna.

– A jármű később a győri keksz- és ostyagyár bajor származású tulajdonosának, Koestlin Lajosnak a birtokába került, utolsó hírünk róla az, hogy 1926-ban Szabadhegyen karamboloztak vele. Sajnos a Rába gépkocsik szétszóródtak a világban, sorsukról keveset tudunk, mutatóban sem maradt belőlük – zárta le az aktát a Rába mobilok történetének gondozója.