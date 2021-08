Győrben és Sopronban is megugrott a kereslet az új építésű otthonok iránt

Mosonmagyaróváron több mint 200 új építésű lakást adtak át november és március között.

Ezt ne hagyja ki! Egyetért a baloldal: az autókat ki kell szorítani a fővárosból

Emelkedett a lakásépítési kedv az elmúlt hónapokban hazánkban. Az ingatlan.com elemzése szerint nőtt a lakásépítések száma – részben az 5 százalékos lakásépítési áfa újbóli bevezetése miatt – és az árak is emelkedtek. A megyeszékhelyeken a drágulás átlagosan 13 százalékos, erősítette meg lapunknak Bubla Zoltán ingatlanszakértő, aki hangsúlyozta: az átlagos négyzetméterárak meghaladták a 600 ezer forintot. Mosonmagyaróváron több mint 200 új építésű lakást adtak át november és március között.

– Az újlakás-értékesítések száma részben az ötszázalékos lakásépítési áfa újabb bevezetése miatt ugorhatott meg. Ezzel együtt a tavalyihoz képest nőtt az új lakásokra az érdeklődők, vásárlók száma is. Ezek pedig azt eredményezték, hogy például Mosonmagyaróváron jelenleg kevés olyan új építésű lakás van, amit le lehetne kötni – mondta el lapunknak Bubla Zoltán ingatlanszakértő.

13 százalékos drágulás

A lakásátadások száma is megnövekedett Győr-Moson-Sopron megyében, hiszen azokat a lakásokat, melyeket másfél vagy 2 éve kötöttek le, jelenleg most adják át. Mosonmagyaróváron például több mint 200 új építésű lakást adtak át tavaly november és idén március között. A Központi Statisztika Hivatal közreadott adatai alapján a megyeszékhelyeken a drágulás átlagosan 13 százalékos, és ez alapján az új, kulcsrakész lakások átlagos négyzetméterárai meghaladták a 600 ezer forintot. Az ingatlanszakértő szerint ezek az adatok teljesen reálisak, Győrben és Sopronban a négyzetméterárak akár még ennél is magasabbak lehetnek, és egy új lakásnál elérhetik a 620–650 ezer forintot is.

– Az utóbbi időben megyénkben épült az egy főre eső legtöbb lakás, de most azt is mondhatjuk, hogy picit óvatosabbak a beruházók. A tervezett projektek kezdése tolódik, az építés alatt lévő lakások nagy része pedig le van kötve. Az áfa visszaállítása biztos, hogy lehetőséget, potenciált tett az építőiparba. A beruházók normális profitot tudnak elérni kisebb kockázattal. De az idei évben tapasztalható anyagár-emelkedés is visszafogta az új projektek piacra kerülését. Az építőanyagok árainak stabilizálódása után várható újabb kínálatbővülés – fogalmazott Bubla Zoltán.

30–35 százalékos önerő

A szakértő azt is elmondta: ha valaki hitelben gondolkodik, akkor körülbelül 8–10 ezer forinttal több törlesztőrészletet kell hogy fizessen az áremelkedések miatt egy-egy új lakás vásárlásánál. Emellett érdemes akár 30–35 százalékos önerővel számolni. A fiatal pároknak pedig a babaváró hitel, a csok és a hozzá kapcsolódó kedvezményes hitel adhat segítséget.

– Egyre többen veszik fel, már nem számít újdonságnak. Igénylik akár egy lakáscserénél is. Ha már rendelkeznek egy használt lakással, és ennek értékesítése után vennének egy új építésű, nagyobb lakást. Ilyen esetben, ha lehet, kihasználják a kamattámogatott hitel és a csok lehetőségét. Azt azért fontos megemlíteni, hogy csak az vehet részt a felvételben, aki minden követelménynek megfelel – mondta el az ingatlanszakértő.

Újra 5 százalékos áfával számolhatnak

Az új lakóingatlan átadások száma is megnövekedett megyénkben. Ők azok, akik még a 2019-es évben lekötötték a kiszemelt lakást, és már csak az átadásra vártak. Egy új építésű társasház projekt leg- alább 1–1,5 év alatt valósul meg. 2019-ben sokan vásároltak lakást a kedvező árak miatt, amit az akkori kedvezményes áfa eredményezett. Jelenleg újra 5 százalékos áfával számolhatnak a beruházók, de az egyéb áremelkedések miatt lassúbb felfutásra lehet számítani az érdeklődők számában.