Globális problémák és lokális válaszok az Üzleti SzEmlében

Üzleti SZEmle néven fontos szolgáltatás érhető el a győri Széchenyi István Egyetem (SZE) honlapján: az intézmény oktatói-kutatói olyan gazdasági témájú publikációk rövid összefoglalóit készítik el, amelyek hasznosak a vállalkozók, az üzleti döntéshozók és a fejlesztő munkakörökben dolgozó szakemberek számára. Megjelent az áprilisi szám.

Az Európai Unió hétéves kohéziós politikájának előző programozási szakasza 2020-ban lezárult és a következő ciklus kapujában állunk. Az Üzleti SzEmle áprilisi számában több cikkben is áttekintéseket olvashatunk a globális tendenciákról, az új jellemzőkről, a változás irányairól. A kohéziós politika célja a tagállamok és régióik „átfogó harmonikus fejlődésének” előmozdítása és támogatása, a régiók közötti fejlettségi különbségek csökkentése. Középpontjában azok a kulcsterületek állnak, amelyek elősegítik, hogy az EU megfeleljen a 21. század kihívásainak, és versenyképes maradjon a világpiacon. Az egyik cikk bemutatja az EU 2021–2027 közötti költségvetési csomagját, ideértve az Európai Unió helyreállítási eszközét, az úgynevezett „Next Generation EU”-t, valamint az EU döntéshozatali folyamatát. Miért fontos mindezt áttekinteni? Állampolgárként, vezetőként, alkalmazottként és vállalkozóként is érdemes tisztában lenni azzal, hogy milyen tevékenységeket támogat az Európai Bizottság.

Több cikk is részletesen foglalkozik azzal, hogy a tervezés folyamata hol tart Magyarországon és megismerhetjük azt is, hogy Győr-Moson-Sopron megye hogyan készül a források fogadására. Olvashatunk az okosfalu-koncepcióról, amelynek középpontjában a precíziós mezőgazdaság, a megújuló energiatermelés és az ökoturizmus áll. A bemutatott tanulmány szerint Magyarországon az okosfalu-fejlesztések megvalósításának több akadálya is van (elsősorban az elégtelen infrastruktúra és a fejlesztési kultúra hiányosságai). Ugyanakkor az okosfalu-fejlesztések jogi szabályozása adott, és a 2019-ben indult Magyar Falu Program jelentősnek tekinthető a vidékfejlesztésre vonatkozóan.

A regionális fejlesztés jelentőségével kapcsolatban érdekes esettanulmányokat, kitekintéseket olvashatunk Lombardiáról és Kasztíliáról valamint a lengyel–cseh–szlovák határ mentén elhelyezkedő Beskydy Eurorégióról. Megismerhetjük, mi a szerepe a Dánia, Svédország, Norvégia, Finnország és Izland részvételével működő Északi Miniszterek Tanácsának (Nordic Council of Ministers). Bár itt nem egy ország egy-egy térségéről van szó, hanem egy több országot átfogó szervezetről, térségi szerepük mind Európában, mind a világban jelentős. Éppen ezért lehet érdekes látni azt, hogy egy ilyen regionális szerveződés milyen módon kíván hozzájárulni a fejlődéshez. A regionális fejlesztés az Európai Unión kívül is hangsúlyos szerepet tölt be, ezt ismerhetjük meg Izrael példájából.

További cikkeket olvashatunk az ellátási láncok regionális kérdéseiről, az Egyesült Királyság pénzügyi intézményrendszerének reformjáról és a cégértékeléssel kapcsolatos kihívásokról.

Következő számunkban az előttünk álló nyár nagy kérdésével, a turisztikai szektor jövőjével foglalkozunk.

