Gála nélkül is presztízs – Elismerni azt, aki a bizonytalan időkben is biztos önmagában

A Kisalföld Presztízs Díj 19. esztendeje az egyik legnagyobb elismerése megyénkben a tenni akarásnak, a fejlődésnek, az eredményességnek. Idén a járványhelyzet ugyan megakadályozta, hogy a szokásos gála keretében köszöntsük a díjazottakat, de ez semmit sem vont le a díj értékéből, presztízséből.

Győr-Moson-SopronHét helyszínen, hét díjazott vehette át idén a Kisalföldi Presztízs Díjat, amely immár 19 esztendeje Győr-Moson-Sopron megye egyik legkiemelkedőbb elismerése. Az alapítók és kurátorok úgy döntöttek, a nehéz időkben is fontos a jó példák bemutatása, ezért a járványhelyzet ellenére sem tört meg a hagyomány.

Videó az átadóról és a díjazottakról >>

– A jó hírnév több szempontból is érték – mondta dr. Földesi Péter, a díjat adományozó alapítvány kurátora. – Azonkívül persze, hogy az ember jól érzi magát a bőrében, hogyha jó hírét keltik, üzleti szempontból is fontos. A jó hír, a presztízs, ami nem vehető meg pénzért egyik pillanatról a másikra, amit ki kell építeni, amit fenn kell tartani és ha ez valakinek sikerül, akkor az a közösség érdeke, hogy azt elmondja és megmutassa a világnak.

– A Presztízs-díjra az egész megye büszke lehet, hiszen Magyarországon mi vagyunk az egyetlen megye, ahol a gazdaság szereplőinek ilyen elismerést ad egy grémium – mondta Pintér-Péntek Imre kurátor, a kereskedelmi és iparkamara megyei elnöke. – Úgy gondoltuk, hogy ha valamikor fontos a Presztízs-díj, akkor 2020-ban mindenképpen. A Presztízs-díj azt üzeni az embereknek, hogy túl kell élnünk és a túlélés után pedig mindig jobb pozíciót kell elfoglalni.

A Patent korábbi Presztízs-díjasként azért csatlakozott az alapítókhoz, hogy segítse, támogassa a díjat – tette hozzá Kocsis Róbert cégvezető, kuratóriumi tag. – A díj most reményt jelent, hogy jobb év jön. A Patent most harmincéves. Mindig hittünk abban, hogy a nehéz helyzetekből az előretekintés húz ki bennünket. Ezt a lendületet érezzük a Presztízs-díjban is.