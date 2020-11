Forma–1-es mérnökök is tartottak előadásokat VI. Formula Student Symposiumon

Rekordszámú, csaknem félezer hallgató és 28 külföldi csapat vett részt a győri Széchenyi István Egyetem által megrendezett VI. Formula Student Symposiumon, amely mutatja a járműmérnök képzésben élen járó intézmény nemzetközi kapcsolatainak erősségét. Neves Forma–1-es mérnökök is tartottak előadásokat a magyarok mellett többek között egyesült államokbeli, kanadai, német, spanyol, belga és francia egyetemistáknak.

Az egyetemi motorsportot összefogó Formula Student versenysorozatban világszerte több száz csapat dolgozik azon, hogy a legjobb eredményt érje el együléses versenyautója fejlesztésében, az ehhez kacsolódó mérnöki tervezésben, projektmenedzsmentben. A szokásos éves menetrendet a koronavírus-járvány jelentősen befolyásolja, de az évről évre egyre nagyobb nemzetközi népszerűségnek örvendő Formula Student Symposiumot online formában így is megrendezte a Széchenyi István Egyetem az elmúlt hétvégén, ráadásul nem akármilyen sikerrel. Az esemény motorja ismét az intézmény hallgatói-oktatói közössége volt.

Kolossváry Tamás projektvezető elmondta: bár a fizikai találkozás elmaradt, a hallgatók nagyon várták a szakmai rendezvényt, amelyre másfél-kétszeres volt a túljelentkezés volt, s a jegyek nagyon gyorsan elfogytak a regisztrációs időszakban. „A virtuális formátum pozitív hozadéka, hogy nem kell a helyszín adottságai miatt a szokásos 200-250 főben korlátoznunk a résztvevők számát, bár technikai sajátosságok miatt most is meg kellett húznunk a határt 430 hallgatónál, s idén 28 nemzetközi Formula Student-csapat képviseltette magát. Mindkét szám rekordnak számít a program történetében” – fejtette ki Kolossváry Tamás. Többek között az egyesült államokbeli University of San Francisco, a kanadai École de Technologie Supérieure Montréal, a német Technische Universität Berlin, Universität Stuttgart, DHBW Stuttgart és University of Applied Sciences Esslingen, a belga KU Leuven, a spanyol Universitat Politecnica de Catalunya, a finn Metropolia University of Applied Sciences, valamint a cseh TU Brno hallgatói kapcsolódtak be a rendezvénybe.

A győri Formula Student Symposium nagy népszerűsége már csak azért sem meglepő, mert a Széchenyi István Egyetem járműmérnöki területen is erős nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően a fiatalok ezúttal is neves mérnököktől tanulhattak és kérdezhettek. Közülük többen az autósport csúcskategóriáját, a Forma–1-et képviselték, így Owen Carless, a Red Bull Racing szerkezeti elemzésért felelős vezetője, Luca Marmorini, a Ferrari korábbi motorfejlesztési vezetője és Kling Sándor, a Red Bull fejlesztőmérnöke.

A főbb témák közé tartoztak a belsőégésű versenymotorok mellett a Formula Student világában is egyre jelentősebb szerepet betöltő önvezető rendszerek, elektromos hajtások. Arról is hangzott el előadás, miként lehet a Formula Student-autók paramétereit mérőpadon mérni, illetve az így nyert adatokat a fejlesztésbe visszacsatolva felhasználni. Ezeken kívül a karosszériafejlesztés témaköréhez kapcsolódó kompozit szerkezeti elemek fejlesztéséről, illetve gyártásáról szintén szó volt, s a kulcsfontosságú csapatmenedzsment ugyancsak fontos helyet kapott a témák között.

