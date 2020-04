Folytatódik a Magyar Falu Program – továbbra sem kell önerőt biztosítani

A Magyar Falu Program idén is folytatódik. Magyarország kormányának továbbra is kiemelt célja, hogy a falvak népességmegtartó ereje erősödjön, ismét vonzóvá váljanak az 5000 lélekszám alatti települések a fiatalok, a családok és a letelepedni vágyók körében. A Magyar Falu Program a pályázati támogatási rendszerrel, a mellékúthálózat fejlesztésével és a „falusi csok” bevezetésével segíti a kistelepüléseken élők életkörülményeinek javítását.

„Kiemelt célkitűzés, hogy a falvak és nagyvárosok kö­­zötti választás ne életminőség és életminőség, hanem életstílus és életstílus közötti választássá váljon” – mondta Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

A Magyar Falu Program zökkenőmentesen folytatódik, a fejlesztések nem állnak le a magyar falvak életfeltételeinek javítása, az utak rendbehozatala és a kistelepüléseken élő családok életminőségének javítása érdekében. A program pályázati köre 2020-ban három fő pillérre terjed ki – szolgáltatásfejlesztés, infrastrukturális és eszközfejlesztés –, valamint az identitástudat erősítésére, amelyek egymást kiegészítve segítik a kistelepülések fejlődését. A támogatások formája minden esetben vissza nem térítendő, hazai támogatás. A kedvezményezetteknek továbbra sem szükséges önerőt biztosítaniuk a támogatás igényléséhez. A pályázati alprogramokat most is szakaszosan hirdetik meg, hogy a pályázók fel tudjanak készülni, de figyelemmel kísérik a jelenlegi veszélyhelyzet miatt kialakult nehézségeket is. Idén már hét pályázatot írtak ki, amelyekből március 31-én a Magyar Falu Program első három pályázata nyílt meg a pályázók előtt. Elsőként a jelenlegi veszélyhelyzetben különös jelentőségű egészségügyi szolgáltatás fejlesztését célzó pályázatok nyíltak meg.

Kiemelt helyen az egészségügy

E pályázatok keretében orvosi szolgálati lakásra, orvosi rendelők fejlesztésére és orvosi eszközök beszerzésére nyújthatja be pályázatát a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás. A három alprogramra összesen 7 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre. A Magyar Falu Program közel ezer faluban járult hozzá az egészségügyi alapellátás fejlesztéséhez azzal, hogy összesen 6,1 milliárd forint értékben szereztek be korszerű orvosi eszközöket, illetve újítottak fel orvosi rendelőket a pályázati lehetőséggel.

Az egészségügy mellett vidéken komoly teher hárul most a falu- és tanyagondnokokra is, akiknek a munkáját a kormány teljes mértékben elismeri. Ezt jelzi, hogy 2019-ben több mint 1,5 millió forinttal emelte meg minden szolgáltatás éves költségvetési támogatási összegét és kibővítette a szolgáltatást indítható települések számát. Tavaly 339 település vásárolhatott új, korszerű falubuszt, amely most fontos szerepet kap a helyi védekezésben, segít az idős embereknek a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában, a közétkeztetésben. Idén is lehet ezekre pályázni.

Ezek mellett több kistelepülésen újulhat meg például az óvoda vagy szépülhet meg az önkormányzat épülete, a faluház és egyéb közösségi terek is. Az önkormányzati géppark bővülésével hatékonyabbá és rendszeresebbé válik a közterek gondozása, ezáltal jelentősen javul a településkép. Mindezek az életminőség javulása mellett hozzájárulnak a helyi identitástudat fejlesztéséhez is.

Népszerű a falusi CSOK

A magyar kormány családpolitikájának egyik legfontosabb célja, hogy a fiatalokat gyermekvállalásra ösztönözze. Ez a törekvés szoros összhangban áll a Magyar Falu Program intézkedéseivel, amelynek keretében jött létre a „falusi csok”, amely a családok lakhatási körülményeinek, életminőségének javításán keresztül nyújt biztonságot azoknak a fiataloknak, családoknak, akik falusi környezetben képzelik el jövőjüket. Az adatok alapján elmondható, hogy a támogatás – amellyel lakásvásárlásra akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás, meglévő lakás korszerűsítésére, felújítására pedig akár 5 millió forintos támogatás is igényelhető – igen népszerű. Tavaly a legnagyobb mértékben a három gyermekre járó kombinált – vásárlás és korszerűsítés – támogatást vették igénybe, de idén is ez a támogatási forma a legnépszerűbb. Február végéig összesen 7124 kérelmet fogadtak be a hitelintézetek (39,2 milliárd forint értékben) és 5588 szerződést kötöttek meg (31,5 milliárd forint értékben). Győr-Moson-Sopron megyében 96 településen vehető igénybe a falusi csok.

Megújulnak a mellékutak

A falun élő lakosság nagy része ingázik a lakhelye és a munkahelye között. A mellékúthálózatok állapota emiatt is fontos, de a gyermekek oktatási intézménybe való eljutását, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést is segítik az útfelújítási programok, amelyek célja, hogy a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legnagyobb hosszon javuljon az utak állapota. A kormány az alsóbbrendű utak rendbetételére létrehozta a Falusi Útalapot. A teljes szélességű és több kilométeren összefüggő rekonstrukciók mellett nagy felületű burkolatfelújításokra is sor kerül. A Falusi Útalap keretében tavaly országosan több mint 430 kilométer mellékút felújítása történt meg vagy kezdődött el, 50 milliárd forint keretösszegben. Idén újabb 50 milliárd forint jut országos szinten 338 kilométernyi útszakasz felújítására. A nagy felületű burkolatjavítási programra idén 7 milliárd forintot fordítanak, ebből 300–400 kilométernyi mellékút újulhat meg. A jövő évtől pedig évente 10 milliárd forint támogatást ad a kormány, amelyből éves szinten 450–600 kilométernyi úthálózat állapota javulhat. Győr-Moson-Sopron megyében tavaly 18 kilométernyi mellékút felújítása történt meg vagy kezdődött el. Az idei évben a tervek szerint további 18 kilométernyi mellékút újul meg.

Milliárdok Győr-Moson-Sopronba

Győr-Moson-Sopron megyében 176 ötezer fő vagy ez alatti lakosságszámú település pályázhatott a Magyar Falu Program 2019. évi alprogramjaira. 63 település nyert el támogatást új, korszerű orvosi eszközök beszerzésére, több mint 152 millió forint összegben. Több mint 863 millió forint jutott a megyei falvakba az önkormányzati tulajdonú utak felújítására. A nemzeti és helyi identitástudat erősítését támogató eseményekre, kulturális intézmények tereinek építésére, felújítására, közösségszervező foglalkoztatására több mint 513 millió forintot nyertek megyénkben. Több mint 409 millió forint jutott a közterületek karbantartását segítő eszközfejlesztésre, 385 millió forint a falu- és tanyagondnoki buszok beszerzésére, több mint 190 millió forint szolgálati lakás kialakítására, közel 143 millió forint járdaépítésre és -felújításra, 234 millió forint pedig a temetők fejlesztésére. Több mint 576 millió forintból újulnak meg a megyei orvosi rendelők, 664 millió forintból az óvodák, közel 237 millió forintból pedig a polgármesteri hivatalok. A településeken lévő helyi egyházi közösségek több mint 582 millió forintot nyertek el megyei szinten a helyi egyházi közösségi terek fejlesztésére, több mint 118 millió forintot pedig az egyházi temetők fejlesztésére.